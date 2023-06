Dánsko vyradí stíhačky F-16 skôr, mohlo by ich poslať Ukrajine

Kodaň 26. júna (TASR) - Dánsko zrejme vyradí z prevádzky svoje stíhačky F-16 už v roku 2025, teda o dva roky skôr, než pôvodne plánovalo. Otvorila by sa tak možnosť darovať ich Ukrajine, uviedol v pondelok pre dánsku rozhlasovú stanicu DR minister obrany Troels Lund Poulsen. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Dánske ministerstvo obrany potvrdilo agentúre DPA, že stíhačky F-16 si bude môcť dovoliť vyradiť skôr, keďže náhradu za ne – pokročilejšie lietadlá F-35A – pravdepodobne zaradí do výzbroje pred pôvodným termínom.



Dánsko chce v spolupráci s Holandskom poskytnúť výcvik ukrajinským pilotom na obsluhu strojov F-16. Výcvik má trvať šesť až osem mesiacov a ukončený by mal byť najskôr v roku 2024. Rozhodnutie o darovaní stíhačiek Ukrajine by mohlo padnúť ešte pred skončením výcviku, poznamenal dánsky minister obrany.



V súčasnosti Dánsko disponuje 43 stíhačkami F-16, z nich 30 je v prevádzke. Ich výmena za F-35A by mala prebehnúť od jesene 2023 do konca roka 2025.