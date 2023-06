Dánsko vyradí svoje stíhačky F-16 o dva roky skôr, než plánovalo

Kodaň 26. júna (TASR) - Dánska vláda v pondelok oznámila, že dánska flotila stíhačiek F-16 bude vyradená z prevádzky o dva roky skôr, než sa pôvodne plánovalo. Kodaň zároveň podniká kroky na začatie výcviku ukrajinských pilotov na riadenie týchto stíhačiek, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Americké stíhačky F-35, ktoré majú nahradiť stroje F-16, budú schopné prevádzky do roku 2025, oznámil dánsky zastupujúci minister obrany Troels Lund Poulsen. Pôvodne bola pritom výmena stíhačiek naplánovaná až na rok 2027.



Podľa agentúry AFP zvyšuje skorší termín vyradenie stíhačiek F-16 pravdepodobnosť, že by mohli byť darované Ukrajine. "Teraz, keď sme prijali krok na začatie výcvikového a vzdelávacie programu ukrajinských pilotov, musíme zvážiť či by sme mali Ukrajine poskytnúť konkrétny dar v podobe stíhačiek F-16 a koľko by ich malo by," uviedol Lund Poulsen.



Ukrajinskí piloti musia absolvovať šesť až osemmesačný výcvik predtým, než sa možná dodávka dánskych stíhačiek F-16 na Ukrajinu bude môcť zrealizovať, uviedol minister. Podľa AFP Kodaň dúfa, že výcvik sa začne do konca leta.



"Neznamená to však, že rozhodnutie nemožno prijať skôr. No (stíhačky F-16) budú v Dánsku do roku 2024," povedal šéf dánskeho rezortu obrany.



Dánske vzdušné sily majú 43 stíhačiek F-16,z ktorých asi 30 je v nasadených v službe a Kodaň nedávno začala prijímať prvé dodávky amerických stíhačiek piatej generácie F-35, ktorými ich plánuje nahradiť.