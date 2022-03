Dánsko vyšle do Lotyšska na žiadosť NATO 800 vojakov

Kodaň 31. marca (TASR) - Dánsko vyšle v máji 800 svojich vojakov do Lotyšska. Ide o odpoveď na oficiálnu žiadosť Severoatlantickej aliancie (NATO). Oznámila to vo štvrtok dánska premiérka Mette Frederiksenová. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Dánska vláda v utorok uviedla, že je pripravená poslať na Pobaltie 800 vojakov, ak o to NATO požiada.



"Dostali sme oficiálnu žiadosť od NATO o rozmiestnenie práporu v Lotyšsku," uviedla Frederiksenová počas návštevy Pobaltia. Dánski vojaci by pritom do Lotyšska mali doraziť v máji.



Dánsko do Pobaltia a Poľska pritom už poslalo vzdušné a pozemné posily. Ešte pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vyslalo Dánsko do Litvy niekoľko stíhačiek a na začiatku marca zase do Estónska 200 svojich vojakov. Do Poľska vyslala Kodaň dve vojenské stíhačky a do východných vôd Baltského mora fregatu.



NATO pritom vyslalo na svoje východné krídlo už pomerne veľký počet vojakov, pripomína AFP. Vojenské posily boli vyslané do Bulharska, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska i na Slovensko. V Európe sa v súčasnosti nachádza aj asi 100.000 amerických vojakov, pričom asi 40.000 z nich bolo vyslaných na východné krídlo Aliancie.