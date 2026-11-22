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Dánsko vyzvalo EÚ na sprísnenie vízových pravidiel pre občanov Ruska
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil toto konanie za neprijateľné prekročenie hraníc. Kodaň zároveň oznámila vyhostenie ruského vojenského atašé.
Autor TASR
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Kodaň 21. novembra (TASR) — Dánsko vyzvalo ostatné členské štáty Európskej únie, aby prijali konkrétne opatrenia na zvýšenie tlaku na Rusko. Reagovalo tak na odhalenie údajného pokusu o atentát na ukrajinského rapera v Kodani, za ktorým podľa dánskych bezpečnostných zložiek stáli ruské tajné služby. Vyplýva to z nóty adresovanej vládam členských krajín, o ktorej v sobotu informovala agentúra Reuters.
Dánska polícia a bezpečnostné zložky v piatok oznámili, že v septembri zmarili pokus o atentát na rapera, ktorý mal vystúpiť na koncerte. Podľa dánskej verejnoprávnej televízie DR mal byť cieľom útoku raper Kyivstoner, vlastným menom Albert Viktorovyč Vasiliev, ktorý má ukrajinské aj americké občianstvo.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil toto konanie za neprijateľné prekročenie hraníc. Kodaň zároveň oznámila vyhostenie ruského vojenského atašé.
Dánsko v dokumente, ktorý bol v piatok večer rozoslaný európskym diplomatom, navrhuje ďalšie obmedzenie prístupu ruských občanov do schengenského priestoru. Medzi opatreniami je pozastavenie vydávania turistických víz pre občanov Ruska a ukončenie uznávania ruských nebiometrických cestovných pasov v celom schengenskom priestore. Krajiny EÚ by podľa návrhu mali vo väčšej miere využívať aj víza s územne obmedzenou platnosťou a sprísniť podmienky vstupu pre súčasných i bývalých ruských vojakov.
Dánsko chce svoje návrhy predstaviť na pondelkovom stretnutí veľvyslancov členských štátov EÚ v Bruseli. V dokumente vyzýva na jednotný postup Únie namiesto súčasného súboru rozdielnych vnútroštátnych opatrení.
Ruské veľvyslanectvo v Kodani v piatok odmietlo obvinenia Dánska s tým, že nie sú podložené dôkazmi.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila Dánsku a ďalším členským štátom, ktoré sú vystavené hybridným útokom Ruska, plnú solidaritu. Oznámila tiež, že EK čoskoro predstaví novú európsku bezpečnostnú stratégiu zameranú na posilnenie pripravenosti a odstrašovania.
Európska komisia plánuje čoskoro predstaviť aj 22. balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Medzi zvažovanými opatreniami sú aj vízové obmedzenia.
Dánska polícia a bezpečnostné zložky v piatok oznámili, že v septembri zmarili pokus o atentát na rapera, ktorý mal vystúpiť na koncerte. Podľa dánskej verejnoprávnej televízie DR mal byť cieľom útoku raper Kyivstoner, vlastným menom Albert Viktorovyč Vasiliev, ktorý má ukrajinské aj americké občianstvo.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen označil toto konanie za neprijateľné prekročenie hraníc. Kodaň zároveň oznámila vyhostenie ruského vojenského atašé.
Dánsko v dokumente, ktorý bol v piatok večer rozoslaný európskym diplomatom, navrhuje ďalšie obmedzenie prístupu ruských občanov do schengenského priestoru. Medzi opatreniami je pozastavenie vydávania turistických víz pre občanov Ruska a ukončenie uznávania ruských nebiometrických cestovných pasov v celom schengenskom priestore. Krajiny EÚ by podľa návrhu mali vo väčšej miere využívať aj víza s územne obmedzenou platnosťou a sprísniť podmienky vstupu pre súčasných i bývalých ruských vojakov.
Dánsko chce svoje návrhy predstaviť na pondelkovom stretnutí veľvyslancov členských štátov EÚ v Bruseli. V dokumente vyzýva na jednotný postup Únie namiesto súčasného súboru rozdielnych vnútroštátnych opatrení.
Ruské veľvyslanectvo v Kodani v piatok odmietlo obvinenia Dánska s tým, že nie sú podložené dôkazmi.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila Dánsku a ďalším členským štátom, ktoré sú vystavené hybridným útokom Ruska, plnú solidaritu. Oznámila tiež, že EK čoskoro predstaví novú európsku bezpečnostnú stratégiu zameranú na posilnenie pripravenosti a odstrašovania.
Európska komisia plánuje čoskoro predstaviť aj 22. balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Medzi zvažovanými opatreniami sú aj vízové obmedzenia.