Dánsko začalo s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačky F-16

Kodaň 23. augusta (TASR) - Dánsko začalo s výcvikom ôsmich ukrajinských pilotov v ovládaní stíhacích lietadiel typu F-16 v rámci svojho záväzku darovať tieto stroje Ukrajine. Informovali o tom v utorok dánske ozbrojené sily, ktoré cituje tlačová agentúra Reuters.



Dánsko a Holandsko sa v nedeľu zaviazali darovať Ukrajine stíhacie lietadlá F-16, čím splnili dlhodobé želanie Kyjeva, ktorý tvrdí, že to pomôže posilniť protivzdušnú obranu krajiny a pomôže jej v bojoch proti ruským silám.



Osem pilotov dorazilo na dánsku vojenskú leteckú základňu Skrydstrup spolu so 65 členmi personálu, ktorí sa budú školiť v údržbe a servise týchto stíhacích lietadiel, uviedli dánske ozbrojené sily vo vyhlásení.



Na výcviku pilotov ukrajinského letectva na stíhačky F-16 sa bude podieľať aj Grécko, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Dánsko dodá Ukrajine 19 stíhačiek F-16, pričom prvých šesť príde okolo Nového roka. Holandsko, ktoré má vo svojej výzbroji 42 lietadiel F-16, sa ešte nerozhodlo, koľko strojov dodá Ukrajine.



Dánsko má v súčasnosti 43 stíhačiek F-16, ale z bezpečnostných dôvodov nezverejní, koľko z nich je aktívnych, uvádza sa vo vyhlásení Kodane.



Súhlas na to, aby Dánsko a Holandsko darovali tieto lietadlá Ukrajine, museli udeliť Spojené štáty, pretože stroje sú americkej výroby.



Veliteľ vzdušných síl USA v Európe James Hecker vyhlásil, že tieto lietadlá zásadne nezmenia vojnu v prospech Ukrajiny. Mať letky stíhačiek F-16 pripravené na boj môže podľa neho trvať "štyri až päť rokov".



Stále nie je jasné ani to, aký druh zbraní budú môcť stíhačky F-16 niesť a ako sa bude robiť údržba týchto lietadiel na Ukrajine. Ukrajinské ozbrojené sily disponujú iba lietadlami zo sovietskych čias. Postup proti ruským pozíciám je bez leteckej podpory veľký hendikep.