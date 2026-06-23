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Dánsko začne v Grónsku nasadzovať brancov
Stanica TV2 ešte predtým informovala, že armáda zvažuje vyslanie brancov do Grónska, kde posilnila svoju prítomnosť v reakcii na tlak zo strany Spojených štátov.
Autor TASR
Kodaň 23. júna (TASR) - Dánska vláda v utorok oznámila, že do Grónska, ktoré je poloautonómnym dánskym územím, začne vysielať brancov. Agentúra AFP pripomína, že o tento arktický ostrov v minulosti opakovane prejavil záujem americký prezident Donald Trump, píše TASR.
„Branci budú nasadzovaní po boku profesionálnych vojakov a budú sa plnohodnotne podieľať na všetkých misiách,“ uviedol dánsky minister obrany Jeppe Bruus Christensen v odpovedi na parlamentnú otázku.
Stanica TV2 ešte predtým informovala, že armáda zvažuje vyslanie brancov do Grónska, kde posilnila svoju prítomnosť v reakcii na tlak zo strany Spojených štátov.
Dánsko minulý rok predĺžilo povinnú vojenskú službu na 11 mesiacov a v reakcii na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine ju sprístupnilo aj ženám.
Vďaka dlhšej službe „sú branci vycvičení tak, aby sa mohli podieľať na plnení misií ozbrojených síl,“ uviedol minister obrany.
Dodal, že v Grónsku „im budú pridelené úlohy, ktoré nevyžadujú dlhšie špecializované výcviky“. Minister však nešpecifikoval, kedy by mali branci začať na ostrov prichádzať, ani koľko ich bude celkovo nasadených.
V súvislosti s Grónskom vzrástlo tento rok napätie po tom, čo Trump vyjadril záujem dostať územie pod kontrolu USA. Od svojich hrozieb následne ustúpil, keď so šéfom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody o ostrove, aj celom arktickom regióne.
Podrobnosti týchto plánov zostávajú nejasné, Trump však opakovane tvrdil, že USA potrebujú Grónsko, lebo európske štáty nedokážu zaistiť jeho bezpečnosť a v okolí tohto ostrova sa čoraz viac angažujú Rusko a Čína.
„Branci budú nasadzovaní po boku profesionálnych vojakov a budú sa plnohodnotne podieľať na všetkých misiách,“ uviedol dánsky minister obrany Jeppe Bruus Christensen v odpovedi na parlamentnú otázku.
Stanica TV2 ešte predtým informovala, že armáda zvažuje vyslanie brancov do Grónska, kde posilnila svoju prítomnosť v reakcii na tlak zo strany Spojených štátov.
Dánsko minulý rok predĺžilo povinnú vojenskú službu na 11 mesiacov a v reakcii na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine ju sprístupnilo aj ženám.
Vďaka dlhšej službe „sú branci vycvičení tak, aby sa mohli podieľať na plnení misií ozbrojených síl,“ uviedol minister obrany.
Dodal, že v Grónsku „im budú pridelené úlohy, ktoré nevyžadujú dlhšie špecializované výcviky“. Minister však nešpecifikoval, kedy by mali branci začať na ostrov prichádzať, ani koľko ich bude celkovo nasadených.
V súvislosti s Grónskom vzrástlo tento rok napätie po tom, čo Trump vyjadril záujem dostať územie pod kontrolu USA. Od svojich hrozieb následne ustúpil, keď so šéfom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody o ostrove, aj celom arktickom regióne.
Podrobnosti týchto plánov zostávajú nejasné, Trump však opakovane tvrdil, že USA potrebujú Grónsko, lebo európske štáty nedokážu zaistiť jeho bezpečnosť a v okolí tohto ostrova sa čoraz viac angažujú Rusko a Čína.