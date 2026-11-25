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Dánsko zakázalo prokurátorom nosiť na súdoch náboženské šatky
Dánsko od roku 2018 zakazuje na verejnosti nosiť islamské závoje zakrývajúce celú tvár, ako je burka a nikáb.
Autor TASR
Kodaň 25. novembra (TASR) - Dánska vláda v stredu vydala nové usmernenia, na základe ktorých nemôžu prokurátori počas súdnych pojednávaní nosiť náboženské šatky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zavádzame pravidlá, na základe ktorých musia prokurátori pri účasti na súdnych pojednávaniach pôsobiť nábožensky a politicky neutrálne, rovnako ako profesionálni sudcovia,“ uviedol minister spravodlivosti Nicolai Wammen. „To sa týka aj náboženských šatiek, ktoré prokurátori už na súde nebudú môcť nosiť,“ dodal. Minister však nespresnil, aké dôsledky budú mať prokurátori, ktorí si šatku odmietnu zložiť.
Dánsko od roku 2018 zakazuje na verejnosti nosiť islamské závoje zakrývajúce celú tvár, ako je burka a nikáb. Vláda v súčasnosti diskutuje aj o zákaze šatiek na školách a univerzitách.
Sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová nedávno podporila zákaz šatiek na základných školách, ktorý navrhli pravicové a krajne pravicové strany. Zároveň ale vyjadrila pochybnosti, či ho bude možné presadiť v krajine, kde sú sloboda vyznania a sloboda prejavu základnými hodnotami. Závoj je podľa nej „vyjadrením útlaku“.
Aktivisti dlhodobo upozorňujú, že zákazy šatiek ženám tieto slobody odopierajú, keďže im určujú, čo môžu a nemôžu nosiť.
„Zavádzame pravidlá, na základe ktorých musia prokurátori pri účasti na súdnych pojednávaniach pôsobiť nábožensky a politicky neutrálne, rovnako ako profesionálni sudcovia,“ uviedol minister spravodlivosti Nicolai Wammen. „To sa týka aj náboženských šatiek, ktoré prokurátori už na súde nebudú môcť nosiť,“ dodal. Minister však nespresnil, aké dôsledky budú mať prokurátori, ktorí si šatku odmietnu zložiť.
Dánsko od roku 2018 zakazuje na verejnosti nosiť islamské závoje zakrývajúce celú tvár, ako je burka a nikáb. Vláda v súčasnosti diskutuje aj o zákaze šatiek na školách a univerzitách.
Sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová nedávno podporila zákaz šatiek na základných školách, ktorý navrhli pravicové a krajne pravicové strany. Zároveň ale vyjadrila pochybnosti, či ho bude možné presadiť v krajine, kde sú sloboda vyznania a sloboda prejavu základnými hodnotami. Závoj je podľa nej „vyjadrením útlaku“.
Aktivisti dlhodobo upozorňujú, že zákazy šatiek ženám tieto slobody odopierajú, keďže im určujú, čo môžu a nemôžu nosiť.