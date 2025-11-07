< sekcia Zahraničie
Dánsko zakáže prístup na sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov
Dánsko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré podnikajú kroky k obmedzeniu sociálnych médií pre deti.
Autor TASR
Kodaň 7. novembra (TASR) – Dánsko zavedie minimálny vek 15 rokov pre prístup na sociálne siete, oznámila v piatok tamojšia vláda. Rodičia však dostanú možnosť povoliť svojim deťom zaregistrovať sa na takýchto platformách od veku 13 rokov. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.
Zámerom tohto kroku je lepšie chrániť deti a mladých ľudí v digitálnom svete, v ktorom škodlivý obsah a komerčné záujmy priveľmi ovplyvňujú ich každodenný život a detstvo, uviedlo dánske ministerstvo digitalizácie. Deti by tak podľa neho mali dostať viac času na oddych, hranie a osobný rozvoj, kým si vytvoria profily na sieťach spájané s určitými rizikami.
Stanovenie vekovej hranice je výsledkom politickej dohody pravicových, ľavicových a stredových strán v krajine. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa tieto plány naplnia a konkrétne ktorých sociálnych sietí sa budú týkať. Úmyslom je cieliť ich na najväčšie platformy.
Dánsko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré podnikajú kroky k obmedzeniu sociálnych médií pre deti. Kodaň v júli pri preberaní predsedníctva v Rade EÚ uviedla, že chce túto otázku presadzovať v celej Únii.
Prvý zákaz používania sociálnych sietí deťmi prijala vlani v decembri Austrália, kde minimálny vek stanovili na 16 rokov.
