Dánsko zatvára veľvyslanectvá v Mali a Burkine Faso, kde vládne junta

Kodaň 26. augusta (TASR) - Dánsko v pondelok oznámilo, že v rámci novej stratégie pre Afriku zatvorí veľvyslanectvá v Mali a Burkine Faso. Zdôvodnilo to vojenskými prevratmi, ktoré tam obmedzili možnosti pôsobenia, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Kodaň naopak otvorí ambasády v Senegale, Tunisku a Rwande a posilní diplomatické zastúpenie v Egypte, Keni, Južnej Afrike, Nigérii a Ghane. Po zatvorení veľvyslanectiev v Bamaku a Ouagadougou zároveň vymenuje osobitného zástupcu pre oblasť afrických Veľkých afrických jazier a Sahelu.



V Burkine Faso aj Mali sa po prevratoch dostali k moci vojenské junty. Tie posilňujú vzťahy s Ruskom a využívajú služby ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v boji proti separatistom a radikálnym islamistom. To zároveň zhoršuje ich vzťahy so Západom.



AFP pripomína, že začiatkom augusta nariadila malijská vojenská junta švédskemu veľvyslancovi opustiť krajinu, pretože švédsky minister kritizoval práve jej podporu zo strany Ruska.



Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen tvrdí, že reorganizácia priorít Kodane v Afrike prichádza v súvislosti s tým, že Dánsko aj Európska únia sa usilujú byť "preferovaným partnerom" tohto kontinentu, ktorý čelí otázke, či sa "viac orientovať na Východ alebo na Západ".



Dánsko má podľa Rasmussena jednoznačný záujem o to, aby sa africké krajiny vo svojom smerovaní do budúcnosti orientovali na Európu. "Musíme ukázať, že ponúkame atraktívnu alternatívu voči rastúcemu vplyvu Číny a Ruska na tomto kontinente," dodal.



Nová dánska stratégia sa do veľkej mieri zameria na posilnenie obchodu aj iniciatív v oblasti vodného hospodárstva. V najbližších rokoch plánuje Kodaň vyčleniť jednu miliardu dánskych korún (134 miliónov eur) na rozvojovú pomoc zameranú na zabezpečenie dostatku vody.