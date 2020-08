Dánsko zavedie povinné nosenie rúška vo verejnej doprave

Kodaň 15. augusta (TASR) - Dánsko zavedie povinné nosenie rúšok vo všetkých druhoch verejnej dopravy, oznámila v sobotu premiérka Mette Frederiksenová. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.



Rozhodnutie začne platiť 22. augusta, dodala premiérka na tlačovej konferencii.



"Robíme to preto, že tempo šírenia nákazy (novým koronavírusom) sa zrýchľuje, pričom sa zvyšuje aktivita spoločnosti," vysvetlila Frederiksenová a myslela tým prebiehajúce znovuotváranie Dánska.



Dánsko zaznamenalo celkovo 621 úmrtí súvisiacich s koronavírusom a takmer 15.400 nakazených.



Frederiksenová dodala, že vláda nevylučuje, že nariadenie nosiť rúško rozšíri aj na ďalšie verejné priestory, napríklad supermarkety.



Minister dopravy Benny Engelbrecht spresnil, že opatrenie sa bude vzťahovať na všetkých cestujúcich vo veku nad 12 rokov, ako aj vodičov a ostatných zamestnancov vo verejnej doprave.



Povinnosť sa týka autobusov, aj súkromných diaľkových autobusov, vlakov, električiek, metra, trajektov a taxíkov. Bude platiť aj na staniciach.



V piatok večer vláda oznámila, že turisti už nemusia dokazovať, že plánujú zostať v krajine najmenej šesť nocí - môžu teda na územie Dánska vstúpiť.



Táto požiadavka bola zavedená v júni, keď Dánsko začalo znovu otvárať hranice zatvorené od polovice marca, keď chcelo zastaviť šírenie koronavírusu.



V piatok dánski politici po dvoch dňoch rokovaní dospeli k dohode na takzvanej fáze štyri.



Sociálnodemokratická vláda a parlament sa dohodli, že do 1. novembra predĺžia platnosť nariadenia obmedzujúceho počet ľudí na verejnom zhromaždení na 100. Diskotéky a nočné kluby tiež zostanú zatvorené až do novembra.



Bary a reštaurácie však môžu mať otvorené až do 02.00 h, nielen do polnoci.