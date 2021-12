Dánsko zaznamenalo znepokojujúci nárast prípadov variantu omikron

Kodaň 5. decembra (TASR) - Dánsko zaznamenalo "znepokojujúci" nárast potvrdených prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron, ktorých eviduje už 183, uviedli v nedeľu príslušné úrady. Informovala o tom agentúra AFP.



Tento počet predstavuje trojnásobný nárast potvrdených prípadov za 48 hodín - z 18 potvrdených a 42 predpokladaných prípadov z piatka, vyplýva u údajov dánskeho inštitútu verejného zdravia.



Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) predtým uviedlo počet iba 182 prípadov variantu omikron pre celú Európsku úniu (EÚ) i Nórsko a Island.



Dánsko je jednou z najpokročilejších krajín Európy v sekvenovaní variantov koronavírusu, pripomína AFP. Často zaznamená viac prípadov rýchlejšie než jeho susedné krajiny - čo nevyhnutne nenaznačuje vyššiu mieru infekcie.



Dánsky inštitút verejného zdravia uviedol, že nárast prípadov výskytu omikronu je každopádne "znepokojivý" s tým, že eviduje "reťaze infekcie, kde je tento variant u ľudí, ktorí necestovali do zahraničia ani neboli v kontakte s cestujúcimi".



ECDC v nedeľu okrem toho uviedol, že nový koronavírusový variant zaznamenali v 17 krajinách jeho regiónu.



"Väčšina potvrdených prípadov má históriu cestovania do krajín Afriky, niektorí nastúpili na lety spájajúce iné lokality medzi Afrikou a Európou," uviedlo centrum na svojej webovej stránke ešte pred vyhlásením z Dánska.



Napriek tomu "niekoľko krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (Belgicko, Nemecko, Španielsko) objavilo prípady bez epidemiologickej súvislosti s oblasťami, kde bol zdokumentovaný alebo predpokladaný komunitný prenos omikronu," upozornilo ECDC. Podľa centra to naznačuje, že "v týchto krajinách môže prebiehať nezistený komunitný prenos" tohto nového koronavírusového variantu.