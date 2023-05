Dánsko žiada bližšiu obrannú spoluprácu severských krajín

Kodaň 16. mája (TASR) - Dánsko, ktoré je členskou krajinou NATO, chce posilniť svoje obranné vzťahy s ostatnými severskými krajinami, aby spoločne čelili hrozbám Ruska v oblasti Baltského mora a bránili kritickú infraštruktúru. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry Reuters.



Dánsko vo svojej novej stratégii zahraničnej a obrannej politiky žiada organizovanie väčšieho počtu spoločných vojenských cvičení a koordináciu obranných plánov medzi severskými krajinami.



"Severské krajiny sú teraz v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky zjednotenejšie než kedykoľvek predtým," uvádza sa v dokumente. Stratégia upriamuje pozornosť na nedávny vstup Fínska do NATO a švédsku žiadosť o prijatie do tejto aliancie.



Dáni vlani v júni v referende odhlasovali pripojenie k obrannej politike Európskej únie. Tým vtedy podľa Reuters naznačili, že sa v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu budú usilovať prehĺbiť bezpečnostné vzťahy. Dánsko pritom už spolupracuje so Švédskom, Nórskom a Fínskom na vytvorení zjednotenej severskej vzdušnej obrany, píše Reuters.



Nový dánsky strategický dokument uznáva, že Dánsko nepristupovalo s dostatočnou vážnosťou k bezpečnostnej hrozbe Ruska v Baltskom mori a poukazuje aj na nedostatky pri schopnosti brániť dánske územie. Kodaň plánuje splniť cieľ NATO a dosiahnuť do roku 2030 výdavky na obranu na úrovni dvoch percent svojho hrubého domáceho produktu (HDP).