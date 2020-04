Dánsko zmiernilo obmedzenia, ktoré pre pandémiu zaviedlo voči prisťaho

Kodaň 23. apríla (TASR) – Dánska vláda včera zrušila niektoré obmedzenia, ktoré zaviedla voči prisťahovalcom v dôsledku pandémie koronavírusu, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Do Dánska tak opäť môžu prichádzať manželia, manželky, životní partneri, deti či rodičia Dánov, ktorí sú občanmi inej krajiny, a to aj v prípade, že v Dánsku nemajú povolenie na pobyt.



Doteraz mali vstup povolený len cudzinci, ktorí mali od úradov odobrené, že v krajine môžu byť z nejakého závažného dôvodu.



"Ľudí s príznakmi (nákazy koronavírusom) však naďalej za hranice nevpustia," povedal v stredu v parlamente dánsky minister pre imigráciu a integráciu Mattias Tesfaye.



Dánsko ako jedna z prvých európskych krajín už 14. marca takmer úplne uzavrelo svoje hranice pre osobnú dopravu, aby tak predošlo ďalšiemu šíreniu koronavírusu.



V Dánsku sa už 15. apríla otvorili niektoré školy a predškolské zariadenia. Školy však museli splniť osobitné požiadavky vrátane zabezpečenia dostatočného priestoru medzi jednotlivými žiakmi. Niektoré preto avizovali, že potrebujú dlhšiu prípravu, a otvoriť plánovali až tento pondelok.



Otvorenie škôl bolo prvým krokom v rámci uvoľňovania opatrení, ktoré boli zavedené na zastavenie šírenia nákazy koronavírusu. Od pondelka 20. apríla sa v tejto severskej krajine mohli opäť otvoriť aj niektoré malé prevádzky, ako kaderníctva, salóny krásy či autoškoly. Reštaurácie, kaviarne, pohostinské zariadenia, divadlá a ďalšie zariadenia však zostanú zatvorené do 10. mája.



V Dánsku dosiaľ zaznamenali 7912 prípadov nákazy koronavírusom a 384 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.