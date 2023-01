Dánsko znižuje počet štátnych sviatkov

Kodaň 13. januára (TASR) - Dánska vláda vo štvrtok rozhodla, že od budúceho roka bude zrušený štátny sviatok známy ako Store Bededag (veľký deň modlitieb). Týmto opatrením sa podľa vlády ušetria milióny dánskych korún, informovala v noci na piatok agentúra DPA.



Tento kresťanský sviatok – zavedený v roku 1686 – sa slávi štvrtý piatok po Veľkej noci. Od roku 2024 sa však už tento deň bude považovať za pracovný. V rámci kompenzácie sa zamestnancom so zmluvou na dobu určitú vyplatí príplatok vo výške 0,45 percenta ich ročného platu.



Ministerstvo financií už v stredu oznámilo, že zrušením tohto štátneho sviatku sa zvýši hrubý domáci produkt (HDP) o 9,4 miliardy dánskych korún (1,3 miliardy eur) a do štátnej pokladnice to prinesie viac ako 3,2 miliardy dánskych korún (430 miliónov eur).



Vláda plánuje použiť tieto príjmy na financovanie vyšších vojenských výdavkov, dodala agentúra DPA.



Nová dánska vláda už v decembri súhlasila s urýchlením vyčlenenia výdavkov na obranu v dôsledku geopolitickej neistoty po sabotáži na dvoch plynovodoch prepravujúcich plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora.



Dánsko sa chce sústrediť aj na splnenie cieľa výdavkov v rámci NATO vo výške dvoch percent HDP do roku 2030, teda o tri roky skôr, ako sa plánovalo.