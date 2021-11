Dánsko znovu zavedie protiepidemické opatrenia, oznámila premiérka

Kodaň 9. novembra (TASR) - Dánsko necelé dva mesiace po zrušení všetkých protipandemických obmedzení opätovne zavedie povinnosť preukazovať sa tzv. covidpasom, a to pre prudký nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom. Oznámila to v pondelok dánska premiérka Mette Frederiksenová, informovala agentúra AFP.



Povinnosť preukazovať sa potvrdením o očkovaní či negatívnym testom odporučila epidemická komisia, ktorá navrhla pokladať covid za "spoločensky kritické ochorenie", povedala Frederiksenová. "Vláda sa týmto odporúčaním bude riadiť", dodala.



Digitálnym covidpasom sa tak budú musieť ľudia preukázať pri vstupe do barov, reštaurácií a nočných klubov a bude povinný pre osoby vo veku 15 a viac rokov.



To, že vláda plánuje v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou znova vyžadovať predloženie covidpasu, informovala predtým tamojšia televízna stanica TV 2.



Ako pripomenula agentúra Reuters, denný prírastok počtu nakazených koronavírusom v Dánsku v posledných dňoch neustále stúpa – z približne 200 v polovici septembra na viac ako 2000.



Dánsko vďaka vysokej miere zaočkovanosti zrušilo od polovice septembra všetky protipandemické obmedzenia. Opatrenia v krajine platili 548 dní a Dánsko sa stalo jednou z prvých krajín Európskej únie, ktorá pristúpila k zrušeniu všetkých opatrení.



V súčasnosti je v krajine s 5,8 milióna obyvateľov plne zaočkovaných 85,9 percenta všetkých ľudí starších ako 12 rokov, uvádza AFP.