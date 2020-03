Dánsko zvažuje uvoľňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu

Kodaň 31. marca (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že ak by sa krivka šírenia nového koronavírusu naďalej vyrovnávala, Dánsko by mohlo začať rušiť niektoré obmedzenia už na budúci mesiac. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Frederiksenová v pondelok večer uviedla, že ak Dáni budú aj naďalej stáť pri sebe, vláda zváži postupné ukončenie prijatých opatrení už o dva týždne.



Zdôraznila, že táto kríza sa ešte zďaleka neskončila, ale objavuje sa čoraz viac dôkazov, že Dánsku, ktoré začalo prísne opatrenia proti šíreniu koornavírusu zavádzať 11. marca, sa "podarilo oddialiť túto infekciu", čo vedie k "nárastu optimizmu".



Oproti tomu Fínsko - ďalšia severská krajina - sa rozhodlo platnosť mimoriadnych opatrení v južnej časti krajiny predĺžiť do 13. mája. Preventívne opatrenia s cieľom zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu v krajine prijaté vládou premiérky Sanny Marinovej mali pôvodne platiť do 13. apríla.