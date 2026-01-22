< sekcia Zahraničie
Dánsko zvažuje výstavbu malých jadrových reaktorov, napriek zákazu
Autor TASR
Kodaň 22. januára (TASR) - Dánsko zvažuje výstavbu malých modulárnych jadrových reaktorov (SMR), aby takto pokrylo svoje potreby v oblasti energetickej výroby, oznámilo vo štvrtok dánske ministerstvo pre klímu a energetiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rámec pre skúmanie „potenciálu a rizík“ nových jadrových technológií a zrušenia moratória je už pripravený, uviedol tiež rezort vo svojom vyhlásení.
„Zelená energia zo slnka a vetra je teraz a aj naďalej bude základom zásobovania Dánska energiou, avšak vidíme, že sama osebe nestačí,“ povedal minister pre klímu a energetiku Lars Aagaard.
„Musíme byť otvorení skúmaniu, či nám v budúcnosti môžu zelenú energiu poskytovať aj iné technológie,“ povedal s tým, že práve SMR môžu byť jednou z možností.
SMR sú pokročilé jadrové reaktory s výkonom až do 300 megawattov elektrickej energie na jednotku, čo predstavuje približne tretinu výrobnej kapacity tradičného jadrového reaktora, uvádza AFP. Ich výstavba je relatívne jednoduchá, vďaka čomu sú cenovo dostupnejšie ako veľké energetické reaktory, dodáva AFP.
Ministerstvo uviedlo, že dánska vláda hľadá ďalšie informácie o regulačných procesoch, bezpečnostných otázkach, nakladaní s rádioaktívnym odpadom, kompetenciách a nákladoch - pred tým, než prijme nejaké rozhodnutie.
Dánsky parlament v roku 1985 hlasoval za zákaz využívania jadrovej energie v rámci svojej energetickej produkcie. Začiatkom roka 2025 sa však parlament dohodol, že začne skúmať nové jadrové technológie ako možný zdroj energie.
Podľa údajov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) z roku 2024 tvorí veterná energia 58 percent dánskej výroby elektriny, biopalivá približne 18 percent, solárna energia 11 percent a elektrina z odpadu a uhlia po päť percent.
