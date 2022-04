Dánsko zvyšuje zásoby jódových tabliet pre prípad jadrovej nehody

Kodaň 11. apríla (TASR) - Dánsky zdravotnícky úrad, ktorý znepokojuje vojna na Ukrajine, v pondelok oznámil, že nakúpi dva milióny jódových tabletiek, aby ochránil obyvateľov v prípade, že by prišlo neďaleko Dánska k jadrovej nehode. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Vývoj udalostí za posledné dva roky v súvislosti s ochorením COVID-19 nám ukázal, že je dôležité, aby sme boli pripravení. Vojna na Ukrajine nám zase ukázala, že svet je nepredvídateľný," uviedol dánsky zdravotnícky úrad v súvislostí s nákupom jódových tabletiek.



Tie sa považujú za spôsob ochrany napríklad pred rakovinou štítnej žľazy, ktorú spôsobuje vystavenie rádioaktívnemu žiareniu. Narastajúce obavy z možnej jadrovej nehody na Ukrajine podnietili niektoré európske krajiny navýšiť zásoby týchto tabletiek.



Dánsky minister zdravotníctva Magnus Heunicke v súvislosti s nákupom jódových tabliet uviedol, že najbližšia ukrajinská jadrová elektráreň je od Dánska vzdialená vyše 900 kilometrov a v súčasnosti Dánsku nehrozí žiadne konkrétne riziko.



Na území Dánska sa nenachádza ani jedna jadrová elektráreň. Jeho hranice sa však nachádzajú neďaleko niekoľkých jadrových elektrárni v Nemecku a Švédsku a v dánskych vodách sa vyskytujú i plavidlá s jadrovým pohonom. Dánsko tak plánuje jódové tablety využiť v prípade, ak by k jadrovej nehode prišlo v jeho blízkosti.



Dva milióny jódových tabliet by mali stačiť pre ochranu rizikových skupín, ktoré zahŕňajú deti a dospievajúcich ľudí, tehotné a kojace ženy a zamestnancov nevyhnutných pre chod krajiny, ktorí nie sú starší ako 40 rokov. Podľa dánskeho zdravotníckeho úradu neboli totiž u ľudí, ktorí majú viac ako 40 rokov, zaznamenané žiadne účinky v súvislostí s užívaním jódových tabletiek.



Prvá dodávka týchto tabliet by do Dánska mala doraziť o tri mesiace.