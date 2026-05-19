Dánsku kráľovnú Margarétu po zákroku pustili z nemocnice
Autor TASR
Kodaň 19. mája (TASR) - Dánsku kráľovnú Margarétu II. prepustili z nemocnice po tom, čo minulý týždeň podstúpila angioplastiku. Vo vyhlásení o tom informoval kráľovský palác v Kodani, uviedla agentúra AFP.
„Jej Veličenstvo kráľovná Margaréta bola dnes prepustená z (hlavnej kodanskej nemocnice) Rigshospitalet a vracia sa do paláca Fredensborg,“ uvádza sa v najnovšom vyhlásení z utorka.
„V najbližšom období bude Jej Veličenstvo potrebovať odpočinok,“ uvádza sa v ňom ďalej.
Bývalá panovníčka minulý týždeň podstúpila minimálne invazívny zákrok používaný na rozšírenie zúžených alebo zablokovaných ciev.
Kráľovná, ktorá 16. apríla oslávila 86. narodeniny, sa v Dánsku teší mimoriadnej popularite aj pre postupné zmodernizovanie monarchie. V posledných rokoch ju však trápili viaceré zdravotné problémy a aj keď v minulosti prisahala, že nikdy neabdikuje, rozsiahla operácia chrbta v roku 2023 ju prinútila zmeniť názor. V krajine vládla 52 rokov, no v januári 2024 žezlo odovzdala svojmu najstaršiemu synovi, súčasnému kráľovi Frederikovi X.
Margaréta, ktorá si aj po abdikovaní ponechala titul kráľovná, je známa veľkým záujmom o umenie. Ako scénická výtvarníčka získala v roku 2024 dánsku filmovú cenu za najlepšie kostýmy. Pod pseudonymom spolu so svojím zosnulým manželom, princom Henrikom, preložila román Tous les homes sont mortels od francúzskej spisovateľky a filozofky Simone de Beauvoir. Ilustrovala aj viaceré knihy vrátane ságy Pán prsteňov.
