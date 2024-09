Dánsku kráľovnú nakrátko hospitalizovali po páde, zlomila si ruku

Kodaň 20. septembra (TASR) - Bývalá dánska panovníčka Margaréta II., ktorá v januári abdikovala, si začiatkom týždňa pri páde poranila krk a zlomila ruku, pričom ju nakrátko hospitalizovali. Oznámil to v piatok kráľovský palác, informuje agentúra AFP.



"V stredu večer bola kráľovná Margaréta II. prijatá do nemocnice po páde, ktorý mal bohužiaľ za následok zranenie krčných stavcov, ako aj zlomeninu ľavej ruky," uviedol palác.



Dodal, že 84-ročná kráľovná má ruku v sadre a v nasledujúcich mesiacoch bude nosiť aj golier na spevnenie krku. Z nemocnice ju však už v piatok prepustili. Margaréta II. má podľa paláca dobrú náladu a vzhľadom na okolnosti sa má dobre. Zo zranení sa však bude zotavovať dlhšie, pričom načas zrušila svoje verejné aktivity.



Margaréta II. prekvapivo na Silvestra ohlásila, že po 52 rokoch na tróne abdikuje v prospech svojho staršieho syna Frederika X. Objasnila, že sa tak rozhodla po vlaňajšej operácii chrbtice. Z tej sa síce zotavila, no prinútila ju hlbšie sa zamyslieť a dospieť k názoru, že je vhodný čas na prenechanie trónu synovi.



Po abdikácii si medzi Dánmi mimoriadne populárna Margaréta II. ponechala titul kráľovnej, ktorý však zároveň získala aj manželka jej syna Frederika X., v súčasnosti kráľovná Mary.