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Dánsky Aalborg hostí každoročný Svetový kongres Santa Clausov
Na kongres pravidelne prichádzajú účastníci aj z Austrálie, Hongkongu, Kanady či Spojených štátov. Tento rok medzi nimi nechýbal ani Paradise Yamamoto z Tokia.
Autor TASR
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Aalborg 9. júla (TASR) – Hoci Európa zažíva letné horúčavy, v dánskom meste Aalborg sa v týchto dňoch koná každoročný Svetový kongres Santa Clausov, paní Clausových a vianočných škriatkov z celého sveta. Informovala o tom agentúra AP.
Toto podujatie sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1957 v zábavnom parku pri Kodani. Pred dvoma rokmi sa presťahovalo do Aalborgu na Jutskom polostrove. Na budúci rok oslávi 70. výročie.
Kongres pôvodne vznikol ako atrakcia pre deti, no postupne sa stal obľúbeným stretnutím profesionálnych Santov, ktorí počas adventu a Vianoc vystupujú pred publikom v obchodných domoch a nákupných centrách.
Účastníci kongresu si počas štvordňového programu vymieňajú skúsenosti, porovnávajú si brady, zdokonaľujú svoje vystupovanie a súťažia v disciplínach, ako sú jedenie perníkov, balenie darčekov, tvarovanie balónov či sprievody ulicami mesta.
Na kongres pravidelne prichádzajú účastníci aj z Austrálie, Hongkongu, Kanady či Spojených štátov. Tento rok medzi nimi nechýbal ani Paradise Yamamoto z Tokia.
Tridsaťtriročný dánsky Santa Simon Brns dodal, že Vianoce nie sú len obdobím v kalendári. „Vianoce nie sú ročné obdobie. Sú to pocity, ktoré nosíte v sebe. Ak chcete, môžete mať Vianoce po celý rok,“ povedal s úsmevom.
Toto podujatie sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1957 v zábavnom parku pri Kodani. Pred dvoma rokmi sa presťahovalo do Aalborgu na Jutskom polostrove. Na budúci rok oslávi 70. výročie.
Kongres pôvodne vznikol ako atrakcia pre deti, no postupne sa stal obľúbeným stretnutím profesionálnych Santov, ktorí počas adventu a Vianoc vystupujú pred publikom v obchodných domoch a nákupných centrách.
Účastníci kongresu si počas štvordňového programu vymieňajú skúsenosti, porovnávajú si brady, zdokonaľujú svoje vystupovanie a súťažia v disciplínach, ako sú jedenie perníkov, balenie darčekov, tvarovanie balónov či sprievody ulicami mesta.
Na kongres pravidelne prichádzajú účastníci aj z Austrálie, Hongkongu, Kanady či Spojených štátov. Tento rok medzi nimi nechýbal ani Paradise Yamamoto z Tokia.
Tridsaťtriročný dánsky Santa Simon Brns dodal, že Vianoce nie sú len obdobím v kalendári. „Vianoce nie sú ročné obdobie. Sú to pocity, ktoré nosíte v sebe. Ak chcete, môžete mať Vianoce po celý rok,“ povedal s úsmevom.