Dánsky astronaut kritizoval Muska za nepravdivé informácie

Washington 21. februára (TASR) - Šéf amerického Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) Elon Musk sa dostal do sporu s dánskym astronautom Andreasom Mogensenom. Ten kritizoval slová miliardára, že prezident Joe Biden úmyselne zanechal dvoch amerických astronautov na palube ISS. TASR o tom píše podľa správy britského denníka The Guardian.



Mogensen vo štvrtok na sieti X zdieľal klip televízie Fox News s Muskom a prezidentom Donaldom Trumpom. Musk v ňom tvrdil, že astronauti Butch Wilmore a Suni Williamsová uviazli na ISS z "politických dôvodov" Bidena a že nová administratíva im teraz prichádza na pomoc.



"Aké klamstvo. A od niekoho, kto sa sťažuje na nedostatok čestnosti zo strany mainstreamových médií," napísal. Astronaut Európskej vesmírnej agentúry (ESA) bol na ISS dvakrát. V roku 2023 priletel ako prvý neamerický pilot na palube rakety SpaceX Crew Dragon. Spoločnosť SpaceX tiež vlastní Musk. V roku 2015 bol Mogensen na palube ruského Sojuzu.



Musk Mogensena označil za "úplne retardovaného" a dodal, že "SpaceX ich mohol priviesť späť pred niekoľkými mesiacmi" a že takúto ponuku predložil Bidenovej administratíve, cituje Guardian. Musk to bližšie nešpecifikoval a neprezradil ani prípadné podrobnosti o existencii prípadného skoršieho záchranného plánu Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



"Elon, dlho som ťa obdivoval za to, čo si dokázal, najmä v SpaceX a Tesle," odpovedal Mogensen na Muskovu správu.



"Vieš rovnako dobre ako ja, že Butch a Suni sa vracajú s Crew-9, ako to bolo v pláne od minulého septembra. Ani teraz neposielate záchrannú loď, aby ste ich priviedli domov. Vracajú sa na kapsule Dragon, ktorá je na ISS od minulého septembra," dodal.



Butch Wilmore a Suni Williamsová sa majú na Zem vrátiť podľa NASA koncom marca. Obaja odštartovali do vesmíru na palube Starlineru spoločnosti Boeing 5. júna 2024 a k ISS dorazili po 27 hodinovom lete. Kozmická loď počas letu zaznamenala štyri úniky hélia a päť zlyhaní počas používania manévrovacích trysiek.



NASA preto rozhodla o návrate lode bez posádky, aby astronautov spiatočný let neohrozil.