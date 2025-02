Dánsky korunný princ Christian nastúpil do vojenskej služby

Kodaň 3. februára (TASR) - Dánsky korunný princ Christian nastúpil v pondelok do vojenskej služby. Dánske médiá zachytili 19-ročného najstaršieho syna kráľa Frederika X. a kráľovnej Márie ako prichádza do kasární v meste Slagelse, kde strávi nasledovné štyri mesiace, informuje TASR podľa agentúry DPA.



V Dánsku je tradíciou, že členovia kráľovskej rodiny slúžia istý čas v armáde. Christianov otec Frederik X. pokračoval vo výcviku aj po skončení vojenskej služby a v armáde slúžila aj Christianova stará mama, niekdajšia kráľovná Margaréta II.



Christian je dánskym korunným princom od nástupu svojho otca Frederika X. na trón, ku ktorému došlo začiatkom vlaňajšieho roka, a to po prekvapivej abdikácii kráľovnej Margaréty II.