Dánsky korunný princ ide na hon za skúsenosťami do Afriky

Kodaň 30. augusta (TASR) - Dánsky korunný princ Christian bude v nadchádzajúcich mesiacoch žiť vo východnej Afrike, aby sa tam oboznámil s každodenným chodom dvoch fariem a získal prehľad o ochrane miestnej prírody. Oznámila to v piatok dánska kráľovská rodina, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Osemnásťročný princ odíde do Afriky budúcu stredu a vrátiť by sa mal až v decembri. Konkrétnu africkú krajinu či krajiny, v ktorých by sa mal zdržiavať, však kráľovská rodina neuviedla.



V dánskej kráľovskej rodine je už tradíciou, že nasledovníci trónu v mladosti získavajú skúsenosti v zahraničí. Christianov otec, kráľ Frederik X., sa v roku 1986 zúčastnil na expedícii do Mongolska a v roku 1989 pracoval rok vo vinici v americkej Kalifornii.



Samotný princ Christian ukončil v lete štúdium na strednej škole severne od Kodane, pričom povedal, že po letných prázdninách chce "spoznávať svet".



Začiatkom tohto týždňa predstavila dánska vláda svoju "stratégiu pre Afriku" zameranú na posilnenie väzieb z krajinami na tomto kontinente, kde súperia o vplyv globálne mocnosti ako Čína, Rusko a Spojené štáty.



Kráľovská rodina však cestu Christiana do Afriky z touto iniciatívou nijako neprepojila. Uviedla len, že v prípade princa ide "od začiatku do konca" vyslovene o súkromnú záležitosť a nijaké ďalšie podrobnosti o nej už preto nezverejní.