Dánsky kráľ Frederik X. od pondelka pracuje, navštívil parlament

Kodaň 15. januára (TASR) - Nový dánsky kráľ Frederik X. v pondelok počas svojho prvého dňa vo funkcii navštívil dánsky parlament. Na návšteve sa zúčastnila aj jeho matka Margaréta, ktorá v nedeľu abdikovala po 52 rokoch na tróne. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



"Začíname svoju zodpovednú prácu ako dánsky kráľ s vierou, že dánsky parlament nám bude vychádzať v ústrety pri spoločnej práci pre dobro kráľovstva," uviedol kráľ v prejave, ktorý prečítala premiérka Mette Frederiksenová. Podľa tradície sa totiž monarcha priamo neprihovára zákonodarcom a zároveň sám seba označuje v kráľovskom pluráli, teda "my".



Kráľ Frederik a jeho manželka kráľovná Mária prišli do dánskeho parlamentu na kráľovskej limuzíne a privítal ich predseda parlamentu Sören Gade a ďalší predstavitelia zákonodarného zboru. Margaréta stála na vrchole schodiska do paláca Christiansborg a sledovala príchod svojho syna a nevesty.



Kráľovská rodina sedela na kráľovskom balkóne s výhľadom na 179-členný parlament, známy ako Folketing. Počas viac ako hodinovej návštevy sa kráľ stretol s poslancami, medzi ktorými boli aj členovia krajne ľavicovej strany Jednotná kandidátka – Červeno-zelení, ktorá je proti monarchii. Napriek tomu však členovia strany pri vstupe kráľovskej rodiny do miestnosti povstali. Na recepcii pre nového kráľa, ktorá nasledovala po zasadnutí zhromaždenia, sa už nezúčastnili.



Premiérka Frederiksenová v nedeľu vyhlásila Frederika za kráľa krátko po tom, čo jeho matka kráľovná Margaréta počas stretnutia s vládou v paláci Christiansborg podpísala svoju abdikáciu.