Dánsky kráľ pricestoval na návštevu Grónska
Päťdesiatsedemročného monarchu na letisku v Nuuku privítal grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen. Čakali ho tam aj priaznivci, ktorým zamával.
Nuuk 18. februára (TASR) - Dánsky kráľ Frederik X. v stredu pricestoval na trojdňovú návštevu Grónska. Jeho cieľom je vyjadriť podporu tomuto dánskemu poloautonómnemu územiu vystavenému hrozbám zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Šéf Bieleho domu v uplynulých týždňoch opakovane hrozil prevzatím kontroly nad Grónskom. Snahu získať najväčší ostrov na svete odôvodňoval národnou bezpečnosťou Spojených štátov a údajnou prítomnosťou Číny a Ruska v oblasti. V januári ale od svojej hrozby ustúpil po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii však vyhlásila, že podľa nej Trumpov záujem o Grónsko pretrváva. Jeho ambície predtým vyvolali napätie medzi USA a Európu. Frederiksenová aj Nielsen zdôraznili, že tlak na obyvateľov tejto krajiny je neprijateľný.
Najväčší ostrov na svete má strategickú polohu a je bohatý na nerastné suroviny. Trump hrozil ekonomickým tlakom na Dánsko a ďalšie európske štáty, ktoré sa postavili proti jeho snahe získať Grónsko.
To bolo po stáročia pod správou Dánska s výnimkou druhej svetovej vojny, keď nad ostrovom prevzali kontrolu USA a držali nad ním „ochrannú ruku“. V roku 1953 sa Grónsko stalo opäť súčasťou Dánska a od roku 1979 je jeho poloautonómnou súčasťou s vlastnou vládou a parlamentom (Landsting). V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda.
