Dánsky minister: Hrozby al-Káidy berieme veľmi vážne

Kodaň 15. augusta (TASR) – Dánske úrady berú vyhrážky islamistickej teroristickej siete al-Káida veľmi vážne. Uviedol to v utorok dánsky minister spravodlivosti Peter Hummelgaard, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Dánska policajná spravodajská služba PET predtým potvrdila, že sa voči Švédsku a Dánsku objavila nová hrozba v reakcii na prípady pálenia koránu v oboch krajinách.



Hummelgaard však vyhlásil, že Dáni by nemali byť nervózni. Polícia a tajné služby podľa neho situáciu pozorne sledujú. Sociálnodemokratický minister tiež potvrdil úmysel dánskej vlády zakázať provokatívne pálenie Koránu. Ako to chce Kodaň dosiahnuť, je však zatiaľ nejasné.



Úroveň varovania pred teroristickými útokmi v Dánsku napriek viacerým hrozbám dosiaľ nezvýšili. V súčasnosti je na štvrtom z piatich stupňov.



Protiislamské akcie menších skupín vo Švédsku a Dánsku, na ktorých došlo k páleniu koránu, svätej knihy moslimov, vyvolali hnev a protesty vo viacerých moslimských krajinách.