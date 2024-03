Dánsky minister kritizoval nedostatok sôch žien vo verejnom priestore

Kodaň 8. marca (TASR) - Dánsky minister kultúry Jakob Engel-Schmidt označil v piatok za "úplne šialenú" skutočnosť, že len zhruba jedna z desiatich sôch vo verejnom priestore v krajine vyobrazuje ženské osobnosti. Zároveň prisľúbil nápravu tohto stavu, informuje agentúra AFP.



Ministerstvo kultúry za týmto účelom vytvorilo výbor, ktorého úlohou bude teraz vypracovať zoznam dôležitých, no dosiaľ opomínaných žien z dánskej histórie a následne odporučiť osadenie sôch na ich počesť.



"Z 321 sôch a búst v mestských oblastiach predstavuje ženy len 31, pričom v Kodani je viac sôch mýtických bytostí než žien. To je úplne šialené," uviedol minister kultúry Jakob Engel-Schmidt.



Jeho rezort zatiaľ nevie tak odhadnúť, koľko nových sôch by sa mohlo postaviť.



V septembri 2022 sa konala v centre Kodane krátka výstava, v rámci ktorej bolo pod holým nebom rozmiestnených 50 prázdnych podstavcov. Ilustrovať mali nedostatok žien vo verejnom priestore.



Organizátori výstavy zároveň vymenovali Dánky, ktoré by podľa si podľa nich takéto uznanie zaslúžili. Bola medzi nimi napríklad spisovateľka Karen Blixenová či transrodová maliarka Lili Elbeová, ktorá v Dánsku ako jedna z vôbec prvých podstúpila operáciu zmeny pohlavia, alebo vedkyňa zo 16. storočia Sophie Braheová.