Dánsky minister diplomacie vyzval Čínu na ukončenie podpory Ruska

Peking 19. mája (TASR) - Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen v pondelok počas návštevy Číny vyhlásil, že mal otvorený rozhovor so svojím náprotivkom Wang Im o „veľmi problematickej“ podpore, ktorú Rusko dostáva vo vojne na Ukrajine zo strany Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Mal som úprimný rozhovor so svojím čínskym kolegom, okrem iného o zastavení veľmi problematickej čínskej podpory ruskej agresívnej vojny na Ukrajine,“ uviedol Rasmussen vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené počas jeho návštevy Pekingu. Dánsky minister podľa vlastných slov vyzval Peking, aby „namiesto toho využil svoj vplyv v Moskve na zastavenie vojny“.



Počas rokovania sa obaja ministri dotkli aj otázky Grónska, autonómneho územia Dánska, o ktoré prejavil záujem americký prezident Donald Trump. Ten viackrát vyhlásil, že Spojené štáty by mali Grónsko ovládať z bezpečnostných dôvodov, a nevylúčil ani použitie sily, čo spôsobilo napätie vo vzťahoch medzi Dánskom a USA.



Wang I podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva uistil svojho dánskeho partnera, že „Čína plne rešpektuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Dánska v otázke Grónska“.



Lokke Rasmussen zároveň apeloval na čínsku vládu, aby preukázala zdržanlivosť v súvislosti s Taiwanským prielivom, a zdôraznil potrebu „vyhnúť sa jednostranným zmenám statusu quo“.



Dánsky minister navštívil Čínu pri príležitosti osláv 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.