Dánsky minister odsúdil najímanie mladistvých Švédov na zabíjanie

Kodaň 12. augusta (TASR) - Dánsky minister spravodlivosti Peter Hummelgaard v pondelok odsúdil organizované zločinecké skupiny, ktoré si najímajú švédskych tínedžerov na smrteľné strelecké útoky v krajine. Podľa jeho slov to "odráža úplne chorú, skazenú kultúru násilia". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Od apríla došlo k 25 prípadom, keď si Dáni najali mladých Švédov na páchanie trestnej činnosti v Dánsku, uviedol Hummelgaard. Odsúdenie vyjadril v reakcii na výtlačok zo šifrovaného švédskeho chatu, ktorý mu ukázal moderátor stanice TV2. Hovorilo sa v ňom o hľadaní nájomných vrahov na zastrelenie konkrétnych ľudí v Dánsku spolu s cenníkom od 300.000 do 500.000 švédskych korún (približne 26.000 až 43.000 eur).



Švédsko sa s násilím gangov potýka už roky. Vlani zaznamenala polícia nárast počtu naverbovaných tínedžerov mladších ako 18 rokov, pretože nepodliehajú rovnakej policajnej kontrole ako dospelí. Zároveň sú častokrát chránení pred trestným stíhaním.



Hummelgaard sa v pondelok stretol aj so šéfom dánskej polície a diskutovali o možných spôsoboch riešenia tohto problému vrátane použitia technológie na rozpoznávanie tvárí či softvéru umožňujúceho prístup k šifrovaným správam. Minister však uviedol, že pre využitie rozpoznávania tvárí sa musí najskôr zmeniť zákon.



Švédske úrady minulý rok odhalili, že v krajine je napojených na zločinecké gangy odhadom 62.000 ľudí. Gangy častokrát verbujú osoby zo sociálne znevýhodnených prisťahovaleckých štvrtí. K násiliu následne dochádza najmä v troch švédskych mestách, ktorými sú Štokholm, Göteborg a Malmö.



V roku 2022 sa počet prípadov streľby podľa oficiálnych údajov vyšplhal na 391 a zahynulo pri tom 62 ľudí. Odvtedy tento počet mierne klesol, no za sedem mesiacov tohto roka zaznamenala polícia už 164 prípadov a 22 mŕtvych.



V Dánsku bolo koncom minulého roka známych približne 1257 osôb s napojením na organizovaný zločin a k násiliu dochádza prevažne v Kodani a na jej predmestiach. Dánska polícia zaznamenala pred dvomi rokmi 33 prípadov a šesť obetí a odvtedy počty klesali. V prvom štvrťroku 2024 polícia evidovala dve streľby a jedno úmrtie.