Dánsky minister zahraničných vecí odmieta Trumpov zálusk na Grónsko

Kodaň 14. marca (TASR) - Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen sa v piatok ohradil voči najnovším výrokom amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom možnej anexie Grónska. Uviedol, že dánsky autonómny ostrov nemôže byť obsadený inou krajinou. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Ak sa pozrieme na Severoatlantickú zmluvu, Chartu OSN alebo medzinárodné právo, Grónsko nie je otvorené anexii," povedal Rasmussen novinárom v reakcii na Trumpove slová.



"Myslím si, že k tomu dôjde," odpovedal vo štvrtok americký prezident novinárom v Bielom dome po boku generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, keď sa ho pýtali na jeho víziu prípadnej anexie Grónska.



Rutte zdôraznil, že sa nebude touto otázkou zaoberať. "Nechcem do toho zaťahovať NATO," podotkol.



Súčasný grónsky premiér Mute Egede vo svojom príspevku na Facebooku v reakcii napísal, že "už toho bolo dosť". Dodal, že zvoláva stretnutie lídrov strán, aby spoločne odmietli Trumpove vyjadrenia. "Tentoraz musíme Trumpa odmietnuť tvrdšie. Už k nám ľudia nemôžu prejavovať takúto neúctu," napísal.



Egede vo funkcii končí, keďže v utorkových voľbách jeho strana prehrala. "Rešpektujem výsledok volieb, ale domnievam sa, že ako dosluhujúci predseda vlády mám (ešte) svoje záväzky. Preto som požiadal administratívu, aby čo najskôr zvolala šéfov strán," dodal Egede.



Opozičná liberálna strana Demokrati na čele s lídrom Jensom-Frederikom Nielsenom zvíťazila v utorkových parlamentných voľbách a porazila doterajšiu ľavicovú koalíciu. K situácii s Trumpom sa preto vyjadril aj pravdepodobný budúci premiér. "Trumpovo vyhlásenie je nevhodné a opäť ukazuje, že v takýchto situáciách musíme držať spolu," uviedol Nielsen v príspevku na Facebooku.



Už počas svojho prvého pôsobenia vo funkcii amerického prezidenta Trump vyslovil myšlienku odkúpenia Grónska od Dánska - túto predstavu však vtedy Grónčania i Dáni odmietli.



Trump začal ešte pred januárovým návratom do Bieleho domu tvrdiť, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť od Dánska, ale nie anexiu zo strany Washingtonu.