Dánsky ostrov Bornholm sa ocitol bez elektriny

Kodaň 10. októbra (TASR) - Dánsky ostrov Bornholm v Baltskom mori zasiahol v pondelok rozsiahly výpadok elektrickej energie. Tamojšie úrady uviedli, že došlo k prerušeniu podmorského kábla zo Švédska, ktorým sa zabezpečuje dodávka elektriny.



Spoločnosť TREFOR, zásobujúca Bornholm elektrickou energiou, podľa agentúry AFP uviedla, že zisťuje okolnosti, ktoré viedli k výpadku dodávok elektrickej energie. Zaznamenaný bol krátko pred 08.00 h. Spoločnosť TREFOR uviedla, že tretina obyvateľov mala dodávky elektriny obnovené do 09.35 h miestneho času. Do poludnia elektrinu mali mať obyvatelia na celom ostrove.



Spoločnosť Energinet, ktorá vlastní podmorský kábel zásobujúci Bornholm elektrinou, informovala, že výpadok v dodávkach spôsobila porucha vo vysokonapäťovej sieti. Dodala, že na lokalizácii problému sa pracuje.



Bornholm je skalnatý ostrov s rozlohou 588 kilometrov štvorcových a leží južne od Švédska. Žije na ňom takmer 40.000 ľudí.



K výpadku dodávok elektriny došlo po tom, ako boli koncom septembra výbuchmi poškodené dva plynovody postavené v Baltskom mori Ruskom – dva úniky plynu boli zaznamenané pri pobreží Švédsku a dva pri Dánsku. Všetky tieto miesta sa nachádzajú v medzinárodných vodách.



Vlády Dánska a Švédska následne uviedli, že majú podozrenie, že šlo o úmyselnú sabotáž s použitím niekoľko stoviek kilogramov výbušnín.



Pri únikoch z plynovodov Nord Stream 1 a 2 sa do ovzdušia dostalo obrovské množstvo metánu, dodala AFP.