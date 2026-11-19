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Dánsky parlament ratifikoval obrannú dohodu s USA a Grónskom
Podľa výsledkov parlamentného hlasovania dohodu podporilo 109 dánskych zákonodarcov, nikto nehlasoval proti.
Autor TASR,aktualizované
Kodaň 19. novembra (TASR) - Poslanci dánskeho parlamentu vo štvrtok schválili trojstrannú obrannú dohodu so Spojenými štátmi a Grónskom, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters. Dohodu už začiatkom mesiaca ratifikoval aj grónsky parlament.
Spojené štáty, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu tento rok v septembri s cieľom zmierniť napätie po tom, čo Trump opakovane hrozil prevzatím kontroly nad týmto ostrovom bohatým na nerastné suroviny.
Grónsko je samosprávnym dánskym územím s 57.000 obyvateľmi.
Podľa výsledkov parlamentného hlasovania dohodu podporilo 109 dánskych zákonodarcov, nikto nehlasoval proti.
Dokument nepodlieha schváleniu v americkom Senáte. Táto exekutívna dohoda nadobudne po štvrtkovom hlasovaní v Kodani platnosť v momente, keď dánske ministerstvo zahraničných vecí diplomatickou nótou oficiálne oznámi Spojeným štátom ukončenie ratifikačných procedúr, pripomína Reuters.
Dohoda rozširuje vojenské pôsobenie USA v Grónsku vrátane povolenia na vybudovanie systému protiraketovej obrany pod názvom Zlatá kupola (Golden Dome). Zároveň však opätovne potvrdzuje dánsku suverenitu a právo obyvateľov Grónska na sebaurčenie.
Trumpovo odmietanie vylúčiť použitie vojenskej alebo ekonomickej sily na získanie ostrova vyvolalo v januári diplomatickú krízu v rámci NATO a prinútilo Dánsko a Grónsko k niekoľkomesačným intenzívnym rokovaniam.
Spojené štáty, Dánsko a Grónsko podpísali dohodu tento rok v septembri s cieľom zmierniť napätie po tom, čo Trump opakovane hrozil prevzatím kontroly nad týmto ostrovom bohatým na nerastné suroviny.
Grónsko je samosprávnym dánskym územím s 57.000 obyvateľmi.
Podľa výsledkov parlamentného hlasovania dohodu podporilo 109 dánskych zákonodarcov, nikto nehlasoval proti.
Dokument nepodlieha schváleniu v americkom Senáte. Táto exekutívna dohoda nadobudne po štvrtkovom hlasovaní v Kodani platnosť v momente, keď dánske ministerstvo zahraničných vecí diplomatickou nótou oficiálne oznámi Spojeným štátom ukončenie ratifikačných procedúr, pripomína Reuters.
Dohoda rozširuje vojenské pôsobenie USA v Grónsku vrátane povolenia na vybudovanie systému protiraketovej obrany pod názvom Zlatá kupola (Golden Dome). Zároveň však opätovne potvrdzuje dánsku suverenitu a právo obyvateľov Grónska na sebaurčenie.
Trumpovo odmietanie vylúčiť použitie vojenskej alebo ekonomickej sily na získanie ostrova vyvolalo v januári diplomatickú krízu v rámci NATO a prinútilo Dánsko a Grónsko k niekoľkomesačným intenzívnym rokovaniam.