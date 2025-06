Dánsky parlament schválil zákon umožňujúci USA mať vojenské základne

Kodaň 11. júna (TASR) - Dánsky parlament schválil v stredu návrh zákona, ktorý umožňuje Spojeným štátom mať vojenské základne na dánskom území. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP, ktorá pripomína, že k prijatiu tejto legislatívy dochádza v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží získať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska.



Predmetná legislatíva rozširuje predchádzajúcu vojenskú dohodu Dánska s USA z roku 2023 - uzavretú s administratívou vtedajšieho amerického prezidenta Joea Bidena - ktorá už americkým silám umožňovala široký prístup na dánske letecké základne.



Kritici nového zákona tvrdia, že Kodaň ním dáva svoju suverenitu do rúk USA. V jednokomorovom dánskom parlamente zaň hlasovalo 94 poslancov, proti sa ich vyslovilo 11. Na to, aby vstúpila do platnosti, ju ešte musí podpísať dánsky kráľ Frederik X.



Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v reakcii na novinárske otázky v stredu napísal, že Dánsko bude môcť túto novú dohodu vypovedať, ak sa USA pokúsia anektovať Grónsko alebo nejakú jeho časť.



Trump začal ešte pred svojím januárovom návratom do Bieleho domu tvrdiť, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA.



Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu. Voči Trumpovým tvrdeniam sa tamojšia vláda opakovane ohradila s tým, že Grónsko „nikdy to nebude kusom majetku, ktorý si len tak môže niekto kúpiť“.