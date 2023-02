Dánsky parlament vyzval poslancov, aby si odinštalovali TikTok

Kodaň 28. februára (TASR) - Dánsky parlament (Folketing) v utorok oznámil, že požiadal všetkých poslancov aj zamestnancov, aby si z mobilných telefónov odinštalovali aplikáciu TikTok pre "hrozbu špionáže". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ide o odporúčanie dánskeho Centra pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré predtým vyzvalo verejných činiteľov a štátnych zamestnancov, aby si TikTok zo svojich mobilov odinštalovali.



Používanie tejto aplikácie už minulý týždeň svojim zamestnancom zakázala Európska komisia s tým, že tak chce "chrániť" ich aj samú seba. Aplikáciu si majú funkcionári a zamestnanci EK odinštalovať najneskôr do 15. marca.



Folketing teraz informoval, že "sa rozhodol neodporúčať (svojim) poslancom a zamestnancom používanie aplikácie TikTok na mobilných zariadeniach, ktoré im poskytol".



"Pri používaní TikToku existuje hrozba špionáže, takže sa tomu prispôsobujeme," uviedol predseda parlamentu Sören Gade.



Mimoriadne populárnu sociálnu platforma TikTok vlastní čínska spoločnosť ByteDance. V ostatných rokoch sa dostala na Západe pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.



Kongres USA schválil ešte v decembri zákaz používania TikToku na služobných zariadeniach. Biely dom v pondelok nariadil zamestnancom federálnych úradov, aby si do 30 dní túto aplikáciu odinštalovali z pracovných zariadení. Aj Kanada v pondelok oznámila, že zakazuje používanie TikTok-u na všetkých služobných mobilných telefónoch a iných zariadeniach.