Dánsky princ Joachim bude pracovať ako obranný atašé na ambasáde v USA

Kodaň 17. marca (TASR) - Dánsky princ Joachim sa aj s rodinou presťahuje do Spojených štátov, kde bude pôsobiť ako atašé zbrojného priemyslu na dánskom veľvyslanectve vo Washingtone. V piatok o tom informoval dánsky rezort obrany. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Som hrdý, že budem mať príležitosť reprezentovať Dánsko na medzinárodnej úrovni v oblasti obrany a bezpečnosti," uviedol 53-ročný princ vo vyhlásení. Dodal, že "transatlantická spolupráca je mimoriadne dôležitá" a je touto úlohou poctený.



Princ Joachim je mladším synom dánskej kráľovnej Margaréty II. a zároveň v poradí šiestym následníkom trónu. V minulosti dlhé roky pôsobil v dánskych ozbrojených silách. Podobnú pozíciu ako vo Washingtone Joachim zastával od roku 2020 i v Paríži, no vlani v novembri oznámil, že z tejto funkcie odstupuje.



Agentúra AP pripomína, že kráľovná Margaréta vlani oznámila, že deťom princa Joachima odoberie tituly princov a princezien, čo vyvolalo v dánskej kráľovskej rodine napätie. Joachim bol o rozhodnutí svojej matky informovaný len pár dní vopred. Kráľovná sa neskôr ospravedlnila za to, že jej rozhodnutie zarmútilo členov rodiny, kráľovské tituly však Joachimovým deťom nevrátila.