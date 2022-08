Dánsky režisér Lars von Trier má Parkinsonovu chorobu

Londýn 9. augusta (TASR) - Dánskemu režisérovi Larsovi von Trierovi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, uviedol v pondelok dánsky rozhlas (DR) s odvolaním sa na jeho filmovú spoločnosť Zentropa. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Napriek tejto diagnóze je však režisér filmov ako "Idioti", "Antikrist" a "Melancholia" v dobrej nálade. Lieči sa na príznaky, no bude môcť pokračovať v práci na hororovej minisérii "The Kingdom Exodus" podľa pôvodného plánu. Do jej premiéry bude poskytovať rozhovory len v obmedzenej miere, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.



Von Trier získal Zlatú palmu, teda najvyššie ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, za snímku "Tanečnica v tme" z roku 2000 s islandskou hudobníčkou Björk v hlavnej úlohe.



Parkinsonova choroba postupuje pomaly a zabíja v mozgu bunky, ktoré produkujú dopamín. U postihnutých to spôsobuje napríklad typické chvenie končatín.



Zdravotný stav Larsa von Triera je v uplynulých rokoch častou témou. V roku 2018 pre noviny Süddeutsche Zeitung povedal, že je neustále unavený a sotva sa udrží v bdelom stave. Ako dodal, jeho život bol poznačený úzkosťou, záchvatmi paniky a depresiami už od detstva. Bral také vysoké dávky liekov, že sa mu neustále triasli ruky a takmer nebol schopný ovládať ani svoj mobilný telefón, povedal vtedy dánsky filmár.