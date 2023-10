Dánsky súd poslal Švéda do väzenia za žart o bombe v batožine

Kodaň 6. októbra (TASR) - Dánsky súd vo štvrtok poslal 31-ročného Švéda na dva mesiace do väzenia za to, že koncom júla pri kontrole batožiny na letisku v Kodani zo žartu povedal, že sa v nej nachádza bomba.



TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Švédsky hádzanársky tréner koncom júla sprevádzal svoj tím na medzinárodnú súťaž. Počas toho, ako mu letiskový personál kontroloval tašku s loptami, údajne zažartoval, že taška obsahuje bombu. Trénera hádzanárov vtedy zadržali a letisko muselo dočasne terminál evakuovať.



"Myslíme si, že ste si museli uvedomiť, že je viac ako pravdepodobné, že ak poviete slovo 'bomba' v súvislosti s tým, čo máte v taške, bude to vnímané ako hrozba," citovala dánska televízia TV2 slová sudcu adresované Švédovi.



Švédov právnik na pojednávaní poznamenal, že jeho klient o bombe len žartoval, to však podľa prokurátora nepredstavovalo poľahčujúcu okolnosť. "Toto nie je niečo, čo v dánskom právnom systéme považujeme za humorné," poznamenal prokurátor.



Švéd sa po júlovom incidente zas svoje konanie ospravedlnil na stránke hádzanárskeho klubu. "Na chvíľu som úplne stratil súdnosť a zavtipkoval som o niečom, o čom by sa naozaj žartovať nemalo, najmä na tomto mieste (letisku)," napísal.