< sekcia Zahraničie
Dánsky súd rozhodol proti vysťahovaným nájomníkom zahraničného pôvodu
Sedem rodín z mesta Helsingor, 40 kilometrov severne od Kodane, prišlo o nájomné zmluvy v roku 2022 na základe zákona z roku 2018.
Autor TASR
Kodaň 23. novembra (TASR) - Dánsky najvyšší súd v pondelok rozhodol, že správca sociálnych bytov nepostupoval diskriminačne, keď siedmim rodinám zahraničného pôvodu vypovedal nájomné zmluvy. Rodiny tvrdili, že o bývanie prišli pre svoj pôvod. Súd však dospel k záveru, že zákonné rozlišovanie medzi „obyvateľmi z nezápadných krajín a ostatnými“ nie je diskrimináciou na základe etnického pôvodu. Informovala o tom agentúra AFP.
AFP vysvetlila, že dánsky štatistický úrad označuje za nezápadné všetky krajiny okrem 27 členských štátov Európskej únie, Andorry, Británie, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, Severného Írska, San Marína, Švajčiarska, Vatikánu, Kanady, Spojených štátov, Austrálie a Nového Zélandu.
Sedem rodín z mesta Helsingor, 40 kilometrov severne od Kodane, prišlo o nájomné zmluvy v roku 2022 na základe zákona z roku 2018. Ten stanovuje, že sídliská so sociálnymi bytmi, kde viac ako polovicu obyvateľov tvoria ľudia z nezápadných krajín, musia prejsť obnovou a zmeniť svoju sociálnu skladbu. Do roku 2030 sa v nich má najmenej 60 percent bytov prenajímať za trhové ceny.
Cieľom zákona je obmedziť segregáciu a vznik takzvaných paralelných spoločností v sociálne znevýhodnených štvrtiach. Dánska vláda takéto lokality označuje ako oblasti transformácie. V minulosti ich nazývala „tvrdými getami“.
Správca bytov, spoločnosť Boliggarden, začiatkom roka 2020 oznámil zámer rozsiahlej obnovy siedmich blokov s 96 bytmi v Helsingore. Následne ich obyvateľom vypovedal nájomné zmluvy - väčšina z týchto ľudí mala zahraničný pôvod.
Sedem rodín tvrdilo, že sa stali obeťami diskriminácie na základe etnického pôvodu, a obrátili sa na súd. Najvyšší súd však v pondelok potvrdil dve predchádzajúce rozhodnutia v prospech správcu bytov. „Samozrejme, sme sklamaní,“ povedal v pondelok pre AFP jeden zo žalobcov.
Dánsko uplatňuje prísnu imigračnú politiku už viac ako tri desaťročia. Zákon z roku 2018 kritizujú nájomníci aj ich združenia, má však širokú politickú podporu. Podľa združení nájomníkov bude musieť do roku 2030 v celom Dánsku opustiť svoje byty a presťahovať sa inam približne 11.000 ľudí.
AFP vysvetlila, že dánsky štatistický úrad označuje za nezápadné všetky krajiny okrem 27 členských štátov Európskej únie, Andorry, Británie, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, Severného Írska, San Marína, Švajčiarska, Vatikánu, Kanady, Spojených štátov, Austrálie a Nového Zélandu.
Sedem rodín z mesta Helsingor, 40 kilometrov severne od Kodane, prišlo o nájomné zmluvy v roku 2022 na základe zákona z roku 2018. Ten stanovuje, že sídliská so sociálnymi bytmi, kde viac ako polovicu obyvateľov tvoria ľudia z nezápadných krajín, musia prejsť obnovou a zmeniť svoju sociálnu skladbu. Do roku 2030 sa v nich má najmenej 60 percent bytov prenajímať za trhové ceny.
Cieľom zákona je obmedziť segregáciu a vznik takzvaných paralelných spoločností v sociálne znevýhodnených štvrtiach. Dánska vláda takéto lokality označuje ako oblasti transformácie. V minulosti ich nazývala „tvrdými getami“.
Správca bytov, spoločnosť Boliggarden, začiatkom roka 2020 oznámil zámer rozsiahlej obnovy siedmich blokov s 96 bytmi v Helsingore. Následne ich obyvateľom vypovedal nájomné zmluvy - väčšina z týchto ľudí mala zahraničný pôvod.
Sedem rodín tvrdilo, že sa stali obeťami diskriminácie na základe etnického pôvodu, a obrátili sa na súd. Najvyšší súd však v pondelok potvrdil dve predchádzajúce rozhodnutia v prospech správcu bytov. „Samozrejme, sme sklamaní,“ povedal v pondelok pre AFP jeden zo žalobcov.
Dánsko uplatňuje prísnu imigračnú politiku už viac ako tri desaťročia. Zákon z roku 2018 kritizujú nájomníci aj ich združenia, má však širokú politickú podporu. Podľa združení nájomníkov bude musieť do roku 2030 v celom Dánsku opustiť svoje byty a presťahovať sa inam približne 11.000 ľudí.