Dánsky súd zamietol žalobu voči predaju vojenskej techniky do Izraela

Kodaň 11. apríla (TASR) – Súd v Kodani zamietol v piatok žalobu štyroch humanitárnych organizácií, ktoré obvinili Dánsko, že porušilo medzinárodné právo vývozom vojenskej techniky do Izraela. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Palestínska ľudskoprávna skupina al-Hak a organizácie Amnesty International, Oxfam a ActionAid Denmark uviedli, že sa proti rozhodnutiu odvolajú na dánskom Najvyššom súde.



Štvorica organizácií podala vlani žalobu na dánske ministerstvo zahraničných vecí a políciu s tvrdením, že existuje riziko použitia dánskeho vojenského materiálu, konkrétne komponentov lietadiel F-35, na „páchanie vážnych zločinov voči civilistom v Gaze“.



Dánske médiá Danwatch a Information v roku 2023 odhalili, že izraelské stíhačky F-35 boli vybavené komponentmi dánskej spoločnosti Terma.



Súd vo verdikte podľa AFP uviedol, že „žalobcov v prípade nemožno považovať za dotknutých takým priamym, jednotlivým a konkrétnym spôsobom, aby spĺňali všeobecné podmienky dánskej legislatívy týkajúce sa práva podať žalobu“.



Generálny tajomník ActionAid Denmark, Tim Whyte, v reakcii povedal, že toto rozhodnutie znamená, že v tomto prípade nie je nikto, kto by mohol preskúmať dodržiavanie medzinárodných dohovorov dánskou vládou. „Myslíme si, že je to veľmi nebezpečný precedens,“ uviedol pre AFP.



"Postoj Dánska ku kontrole vývozu, a to aj v súvislosti s programom F-35, je v súlade s platnými záväzkami práva EÚ a medzinárodného práva,“ napísalo v stanovisku dánske ministerstvo zahraničných vecí.



Žalobu v Dánsku podali v marci 2024 po podobnej žalobe humanitárnych organizácií v Holandsku. Tamojší súd vlani v decembri zamietol požiadavky propalestínskych skupín na úplný zákaz vývozu tovaru použiteľného na vojenské účely do Izraela.