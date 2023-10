Dánsky vicepremiér ohlásil odchod z politiky

Kodaň 23. októbra (TASR) - Dánsky vicepremiér a minister hospodárstva Jakob Ellemann-Jensen v pondelok oznámil, že sa vzdáva svojich funkcií a úplne odchádza z politiky, aby mohol tráviť viac času so svojou rodinou. TASR o tom píše podľa agentúry AFP, ktorá pripomína, že Ellemann-Jensen sa len nedávno vrátil do práce po pol roku práceneschopnosti, na ktorú nastúpil v dôsledku vyčerpanosti.



Jeho rezignácia znamená, že končí aj v pozícii predsedu liberálnej strany Venstre (Ľavica), ktorá je súčasťou vládnej koalície. "Stručná verzia je, že dnes úplne a natrvalo odchádzam z dánskej politiky," povedal Ellemann-Jensen na tlačovej konferencii.



Venstre klesla popularita v prieskumoch verejnej mienky, odkedy vstúpila do koaličnej vlády vedenej premiérkou Mette Frederiksenovou a jej stranou Sociálnych demokratov.



Ellemann-Jensen za tento vývoj prevzal osobnú zodpovednosť. Povedal pritom, že práve on svojou osobnosťou znemožnil svojej strane v napredovať a zatienil jej úspechy vo vláde. "Preto teraz vyvodzujem dôsledky a odstupujem z funkcie predsedu," povedal.



Vicepremiér Ellemann-Jensen sa 1. augusta vrátil do práce po pol roku práceneschopnosti. Pracovné voľno si vzal na odporúčanie lekára, a to z dôvodu stresu a vyčerpanosti.



Ellemann-Jensen bol pôvodne ministrom obrany, po augustovom návrate do práce si však "vymenil" túto funkciu s vtedajším ministrom hospodárstva a svojim straníckym kolegom Troelsom Lundom Poulsenom. Práve ten zaňho teraz dočasne prevezme všetky funkcie vo vláde.



Organizačné povinnosti v strane Venstre bude teraz vykonávať jej podpredsedníčka Stephanie Loseová, a to až do zvolenia nového lídra strany, ku ktorému dôjde na výročnej novembrovej konferencii.