Dánsky výrobca liekov na chudnutie expanduje, stavia nový závod

Kodaň 17. decembra (TASR) - Dánsky farmaceutický gigant Novo Nordisk, známy produkciou liekov Ozempic a Wegovy, v pondelok oznámil, že buduje nový závod na výrobu liekov proti vzácnym chorobám. Do výstavby chce investovať viac ako miliardu eur (8,5 miliárd dánskych korún). TASR píše podľa správy agentúry AFP.



Nový závod a sklad s rozlohou 40.000 štvorcových metrov sa bude nachádzať v meste Odense západne od Kodane. Viceprezident spoločnosti Henry Wulff vyhlásil, že projekt pomôže spoločnosti uspokojiť rastúci globálny dopyt po liekoch, pričom sa bude zameriavať na medikamenty proti zriedkavým chorobám, napríklad hemofílii.



Výstavba nového závodu v Odense sa už podľa spoločnosti začala, majú ho dokončiť v roku 2027.



Spoločnosť Novo Nordisk má celosvetovo 74-percentný podiel na trhu s prípravkami na chudnutie. V treťom štvrťroku tohto roka vykázala 21-percentný nárast čistého zisku na viac ako 3,6 miliardy eur.



Novo Nordisk má najväčšie zisky z predaja liekov Wegovy a Ozempic. Wegovy slúži na liečbu obezity a predáva sa v niektorých štátoch Európskej únie aj USA. Predaj tohto lieku sa podľa spoločnosti za prvých deväť mesiacov roka zvýšil o 42 percent. Ozempic vyvinuli ako injekčný liek proti cukrovke, no popularitu získal najmä pre svoje zoštíhľujúce vlastnosti. V tom istom období sa jeho predaj zvýšil o 54 percent.



Oba lieky obsahujú látku semaglutid, ktorá bola primárne vyvinutá na liečbu diabetu 2. typu. Slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) tento rok v júni varoval pred užívaním týchto liekov s cieľom tzv. rýchleho estetického chudnutia. Podľa neho užívanie môže vážne poškodiť zdravie a malo by vždy prebiehať pod lekárskym dozorom. Národné centrum zdravotníckych informácií uviedlo, že spotreba lieku Ozempic na Slovensku začala narastať v druhom polroku 2023.



Podľa Svetovej federácie pre obezitu bude mať viac ako polovica celosvetovej populácie do roku 2035 nadváhu alebo obezitu.