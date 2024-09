Darca spermií chce zažalovať Netflix pre film Muž s 1000 deťmi

Brusel/Amsterdam 5. septembra (TASR) - Holandský darca spermií Jonathan Meijer, o ktorom streamovacia platforma Netflix nakrútila dokument s názvom Muž s 1000 deťmi, chce podniknúť právne kroky, aby bol tento film stiahnutý z vysielania.



Ako informuje bruselský spravodajca TASR, Meijer (43) v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu NPO1 povedal, že pôjde na súd, aby ochránil "darcovské deti" a ich rodiny pred túžbou médií urobiť z jeho aktivít "druh zábavného predstavenia".



Mnohonásobný darca spermií zároveň poprel, že by splodil 3000 detí po celom svete, ako tvrdí dokument Netflixu. Trvá na tom, že skutočný počet je 550. "Všetko nad týmto číslom sú špekulácie," povedal pre NPO1.



Minulý rok holandský súd nariadil Meijerovi, aby prestal s darovaním spermií, inak bude čeliť finančným sankciám. Stalo sa tak po právnom kroku zo strany charitatívnej organizácie na ochranu detí Stichting Donorkind, ktorá upozornila na vysoké riziko incestu, ak Meijer bude ďalej klientom spermobánk.



Podľa holandských pravidiel majú kliniky na liečbu plodnosti limit 25 detí na jedného darcu spermií.



Meijer dokázal obísť tieto usmernenia tým, že oddelene oslovil najmenej 11 rôznych kliník v Holandsku. Okrem toho bol aj klientom dánskej spermobanky Cryos, ktorá posiela spermie súkromným klientom a nemá maximálny limit na jedného darcu.



Holandský súd vlani zistil aj to, že Meijer klamal ľuďom, ktorých oslovil prostredníctvom svojho kanála na YouTube a iných sociálnych médií, o celkovom počte detí, ktoré splodil.



"Všetci títo rodičia sú teraz konfrontovaní so skutočnosťou, že deti v ich rodinách sú súčasťou obrovskej siete príbuzných so stovkami nevlastných bratov a nevlastných sestier," uviedli sudcovia.



Meijer tvrdí, že prestal darovať spermie v roku 2019, ale urobil výnimku pre rodiny, ktoré využili jeho darované spermie a podarilo sa im splodiť takto deti.



Právnici Gerard Spong a Peter Plasman uviedli, že Meijerov súdny spor s Netflixom nemá "absolútne žiadnu šancu na úspech", lebo uvedený dokumentárny film je vo verejnom záujme, keďže informoval ďalších ľudí, ktorí chceli mať deti od darcov spermií, o Meijerových aktivitách.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)