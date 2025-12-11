< sekcia Zahraničie
Darca spermií s génom spôsobujúcim rakovinu splodil dvesto detí
Akékoľvek deti splodené z jeho postihnutých spermií však majú mutáciu v každej bunke svojho tela.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 11. decembra (TASR) - Dánska Európska spermobanka využívala dlhodobo spermie od darcu so vzácnou genetickou poruchou. Pre dve stovky detí to znamená vysoké riziko rakoviny a niektoré už na chorobu zomreli. Na základe rozsiahlej investigatívy to popísali novinári zo štrnástich verejnoprávnych staníc v rámci Európskej vysielacej únie (EBU). TASR o tom píše podľa webu Deutsche Welle a BBC.
Anonymnému darcovi platili za darovanie spermií ako študentovi ekonómie od roku 2005 a Európska spermobanka ich používala približne 17 rokov. Darca 7069 mal na svojom profile krstné meno Kjeld a popis „vysoký beloch so svetlohnedými vlasmi a hnedými očami“.
Muž bol zdravý a prešiel skríningovými kontrolami darcovstva. V niektorých jeho bunkách však ešte pred narodením zmutovala DNA a poškodil sa gén TP53 s kľúčovou úlohou v prevencii rakoviny. Väčšina jeho tela neobsahovala nebezpečnú formu TP53, v prípade spermií to bolo zhruba 20 percent. Podľa novinárov o svojom zdravotnom probléme nevedel, pretože sa počas jeho života neprejavil.
Akékoľvek deti splodené z jeho postihnutých spermií však majú mutáciu v každej bunke svojho tela. Toto ochorenie je známe ako Li Fraumeniho syndróm s až 90-percentnou pravdepodobnosťou vzniku rakoviny najmä v detstve.
„Je to veľmi náročná diagnóza pre rodinu, je to celoživotné bremeno života s týmto rizikom, je to jednoznačne zničujúce,“ vysvetlila pre BBC genetička rakoviny Clare Turnbullová z Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne.
Experti si to uvedomili tento rok na jar, keď na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku upozornili na problém, keď sa u detí z umelého oplodnenia objavuje rakovina. Zo 67 detí, o ktorých v tom čase vedeli, našli 23 s týmto konkrétnym variantom. Desiatim z nich už rakovinu diagnostikovali.
Novinári doteraz vystopovali celkovo 197 detí. Číslo nemusí byť konečné, pretože reportérom sa nepodarilo získať dáta zo všetkých krajín, kam Európska spermobanka dodala spermie. Mnohé z detí už rakovinu majú, časť viacero rôznych foriem súčasne. A niektoré z nich už vo veľmi ranom veku zomreli.
Podľa Deutsche Welle dostala dánska spermabanka prvé varovanie pred piatimi rokmi, keď jej oznámili, že u dieťaťa počatého problematickou spermiou bola diagnostikovaná mutácia TP53. Mužove spermie boli až do ďalšieho genetického testovania v karanténe. Výsledky boli negatívne, pretože mutácia sa vyskytuje asi iba v pätine spermií darcu a on sám nevykazoval žiadne príznaky. A jeho spermie sa vrátili „do obehu“. V roku 2023 inštitúciu informovali o ďalšom dieťati s mutáciou TP53. Nová séria testov odhalila, že mutácia bola prítomná v časti spermií darcu. To viedlo k trvalému zákazu ich použitia – a telefonátom rodičom po celej Európe.
Najväčším problémom podľa novinárov zapojených do investigatívy je, že mužove spermie sa použili príliš často. Tento biznis je veľmi lukratívny a rýchlo rastúci, keďže ženy sa rozhodnú mať deti neskôr v živote, niekedy samy alebo s partnerkou rovnakého pohlavia.
V Nemecku darcovia zvyčajne darujú spermie raz týždenne počas šiestich až osemnástich mesiacov za 80 eur za odber, povedal pre DW riaditeľ spermobanky. Potom sa premyjú, analyzujú a balia do takzvaných slamiek, dlhých trubíc, ktoré sú zmrazené v tekutom dusíku. Každá slamka sa predáva za 1000 eur. Otehotnenie je drahý a potenciálne zdĺhavý proces - niektorým ženám stačí jeden alebo dva pokusy, mnohým viac ako desať a niektorým sa nikdy nepodarí otehotnieť.
Anonymnému darcovi platili za darovanie spermií ako študentovi ekonómie od roku 2005 a Európska spermobanka ich používala približne 17 rokov. Darca 7069 mal na svojom profile krstné meno Kjeld a popis „vysoký beloch so svetlohnedými vlasmi a hnedými očami“.
Muž bol zdravý a prešiel skríningovými kontrolami darcovstva. V niektorých jeho bunkách však ešte pred narodením zmutovala DNA a poškodil sa gén TP53 s kľúčovou úlohou v prevencii rakoviny. Väčšina jeho tela neobsahovala nebezpečnú formu TP53, v prípade spermií to bolo zhruba 20 percent. Podľa novinárov o svojom zdravotnom probléme nevedel, pretože sa počas jeho života neprejavil.
Akékoľvek deti splodené z jeho postihnutých spermií však majú mutáciu v každej bunke svojho tela. Toto ochorenie je známe ako Li Fraumeniho syndróm s až 90-percentnou pravdepodobnosťou vzniku rakoviny najmä v detstve.
„Je to veľmi náročná diagnóza pre rodinu, je to celoživotné bremeno života s týmto rizikom, je to jednoznačne zničujúce,“ vysvetlila pre BBC genetička rakoviny Clare Turnbullová z Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne.
Experti si to uvedomili tento rok na jar, keď na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku upozornili na problém, keď sa u detí z umelého oplodnenia objavuje rakovina. Zo 67 detí, o ktorých v tom čase vedeli, našli 23 s týmto konkrétnym variantom. Desiatim z nich už rakovinu diagnostikovali.
Novinári doteraz vystopovali celkovo 197 detí. Číslo nemusí byť konečné, pretože reportérom sa nepodarilo získať dáta zo všetkých krajín, kam Európska spermobanka dodala spermie. Mnohé z detí už rakovinu majú, časť viacero rôznych foriem súčasne. A niektoré z nich už vo veľmi ranom veku zomreli.
Podľa Deutsche Welle dostala dánska spermabanka prvé varovanie pred piatimi rokmi, keď jej oznámili, že u dieťaťa počatého problematickou spermiou bola diagnostikovaná mutácia TP53. Mužove spermie boli až do ďalšieho genetického testovania v karanténe. Výsledky boli negatívne, pretože mutácia sa vyskytuje asi iba v pätine spermií darcu a on sám nevykazoval žiadne príznaky. A jeho spermie sa vrátili „do obehu“. V roku 2023 inštitúciu informovali o ďalšom dieťati s mutáciou TP53. Nová séria testov odhalila, že mutácia bola prítomná v časti spermií darcu. To viedlo k trvalému zákazu ich použitia – a telefonátom rodičom po celej Európe.
Najväčším problémom podľa novinárov zapojených do investigatívy je, že mužove spermie sa použili príliš často. Tento biznis je veľmi lukratívny a rýchlo rastúci, keďže ženy sa rozhodnú mať deti neskôr v živote, niekedy samy alebo s partnerkou rovnakého pohlavia.
V Nemecku darcovia zvyčajne darujú spermie raz týždenne počas šiestich až osemnástich mesiacov za 80 eur za odber, povedal pre DW riaditeľ spermobanky. Potom sa premyjú, analyzujú a balia do takzvaných slamiek, dlhých trubíc, ktoré sú zmrazené v tekutom dusíku. Každá slamka sa predáva za 1000 eur. Otehotnenie je drahý a potenciálne zdĺhavý proces - niektorým ženám stačí jeden alebo dva pokusy, mnohým viac ako desať a niektorým sa nikdy nepodarí otehotnieť.