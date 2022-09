Darcovia prisľúbili 14,25 miliardy USD na boj proti AIDS a tuberkulóze

New York 22. septembra (TASR) - Globálny fond na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii vyzbieral v stredu na darcovskej konferencii v New Yorku 14,25 miliardy dolárov. Ide o doteraz najvyššiu sumu pre multilaterálnu zdravotnícku organizáciu. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúr AFP a Reuters.



"To, čo sa dnes stalo, je v skutočnosti jedinečná mobilizácia zdrojov pre globálne zdravie," povedal výkonný riaditeľ globálneho fondu Peter Sands.



Spojené štáty prisľúbili šesť miliárd dolárov, Francúzsko 1,6 miliardy eur, Nemecko 1,3 miliardy eur, Japonsko 1,08 miliardy dolárov a Európska únia 715 miliónov eur. Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov prisľúbila 912 miliónov dolárov. Spojené kráľovstvo a Taliansko výšku pomoci oznámia neskôr, riaditeľ fondu očakáva, že svoje finančné záväzky oznámia v pravý čas.



Darcovskú konferenciu počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN usporiadal americký prezident Joe Biden, ktorý uviedol, že peniaze sú kľúčové pre boj proti zmieneným chorobám.



"Ide o investíciu, ktorá zachráni ďalších 20 miliónov životov, pričom v nasledujúcich štyroch rokoch zníži úmrtnosť na tieto choroby o ďalších 64 percent," povedal Biden.



Fond so sídlom vo Švajčiarsku plánuje vyzbierať 18 miliárd dolárov na boj s troma chorobami, ktoré má v názve, a na zvrátenie nepriaznivých trendov spôsobených pandémiou koronavírusu.



Fond vznikol v roku 2002 a jeho činnosť odvtedy prispela k záchrane približne 50 miliónov životov.