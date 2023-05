Darcovia prisľúbili 2,4 miliardy dolárov na pomoc regiónu Africký roh

New York 25. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu uviedla, že účastníci jej darcovskej konferencie v New Yorku prisľúbili 2,4 miliardy dolárov na pomoc regiónu Africký roh, ktorý zažíva najsuchšie počasie na uplynulé desaťročia. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Financie pôjdu na pomoc pre takmer 32 miliónov ľudí postihnutých suchom v Etiópii, Keni a Somálsku, uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



"Hladomoru sa podarilo zabrániť - čiastočne vďaka obrovskému úsiliu miestnych komunít, humanitárnych organizácií a úradov, ako aj podpore darcov," uviedol OCHA.



Sľúbených 2,4 miliardy dolárov na konferencii však nedosiahlo zamýšľanú sumu vo výške sedem miliárd dolárov, ktorá je podľa OSN potrebná na humanitárnu pomoc pre oblasť Afrického rohu.



Od konca roku 2020 krajiny v tzv. Africkom rohu - Džibutsko, Etiópia, Eritrea, Keňa, Somálsko, Južný Sudán a Sudán - sužuje najväčšie sucho v regióne za uplynulých 40 rokov.



Krajiny regiónu čelia už v poradí šiestemu slabému obdobiu dažďov. Zahynuli už milióny kusov hospodárskych zvierat a zničené boli celé úrody plodín. Podľa OCHA viac ako 23,5 milióna ľudí v Etiópii, Keni a Somálsku zažíva vysokú úroveň akútnej potravinovej neistoty.



Na otvorení darcovskej konferencie generálny tajomník OSN António Guterres apeloval na "okamžitú a veľkú finančnú injekciu", ktorá by zabránila umieraniu ľudí.