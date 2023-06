Darcovia prisľúbili takmer 1,5 miliardy dolárov na pomoc Sudánu

Ženeva 19. júna (TASR) - Medzinárodní darcovia prisľúbili v pondelok na konferencii v Ženeve pomoc pre krízou zmietaný Sudán vo výške takmer 1,5 miliardy dolárov. Bude určená aj pre susedné krajiny, ktoré prijali ľudí utekajúcich pred bojmi. Oznámil to námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa vysokého komisára OSN pre utečencov Filippa Grandiho je veľmi dôležité, aby bola prisľúbená "finančná pomoc jasne pridelená a vyplatená čo najrýchlejšie".



Generálny tajomník OSN António Guterres na pondelkovej konferencii varoval, že rozsah a rýchlosť, ako Sudán upadá do smrti a skazy, je bezprecedentná. Požiadal darcov, aby zakročili a pomohli zabrániť zhoršeniu situácie.



"Bez silnej medzinárodnej podpory by sa Sudán mohol rýchlo stať miestom bezprávia," povedal.



Európska komisia (EK) prisľúbila Sudánu humanitárnu a rozvojovú pomoc v celkovej výške 190 miliónov eur.



Podujatie, ktoré zvolali EÚ, OSN, Egypt, Nemecko, Katar, Saudská Arábia (SAE) a Africká únia (AÚ), malo za cieľ preskúmať spôsoby, ako pomôcť nielen sudánskemu ľudu, ale aj podporiť susedné krajiny, v ktorých žijú tisíce sudánskych utečencov.



V polovici apríla vypukli v krajine boje medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Vyvolal ich dlhotrvajúci politický pat po vojenskom prevrate v roku 2021. Od vypuknutia konfliktu bolo vysídlených viac než 2,1 milióna ľudí, ktorí utiekli na bezpečnejšie miesta v krajine aj mimo nej.



Podľa údajov EK sa počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, zvýšil z 15,8 milióna - odhadovaných v novembri 2022 - na 24,7 milióna v máji 2023. V súčasnosti to je asi polovica miestnej populácie.