Darcovia sľúbili milióny dolárov na odčerpanie ropy z tankera v Jemene

Haag 12. mája (TASR) - Darcovské krajiny prisľúbili v stredu viac ako 30 miliónov dolárov na pomoc pri úsilí, ktorého cieľom je zabrániť úniku ropy zo starnúceho tankera a prípadnej ekologickej katastrofe hroziacej pri pobreží Jemenu. TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Rozpadávajúci sa 45-ročný ropný tanker FSO Safer, ktorý sa dlho používal ako plávajúca skladovacia plošina, je teraz opustený pri jemenskom prístave Hudajda ovládanom povstalcami.



Organizácia Spojených národov (OSN) varuje, že plavidlo je v "bezprostrednom" nebezpečenstve rozpadu.



Sľúbených 33 miliónov dolárov na stredajšej konferencii, ktorú zorganizovali OSN a Holandsko, však nedosiahlo zamýšľanú sumu vo výške približne 80 miliónov dolárov, ktorá je potrebná na odčerpanie 1,1 milióna barelov ropy z poškodeného tankera.



Environmentálna organizácia Greenpeace vyzývala vlády, aby túto sumu vyzbierali. "Hoci to znie ako veľa peňazí, je to oveľa menej ako dotácie, ktoré vlády poskytujú ropným korporáciám," uviedla organizácia vo vyhlásení.



Konferencia sa konala za zatvorenými dverami v Haagu.



Doteraz sa na uskutočnenie operácie vyzbieralo celkovo 40 miliónov dolárov, čo je podľa organizátorov len zlomok v porovnaní s 20 miliardami dolárov, ktoré by stálo odstránenie prípadnej ropnej škvrny z vôd Červeného mora.



Tanker FSO Safer obsahuje štvornásobok množstva ropy, aké uniklo pri havárii tankera Exxon Valdez v roku 1989. Išlo o jednu z najhorších ekologických katastrof v dejinách, ktorá zdevastovala prírodné prostredie pri pobreží Aljašky.



FSO Safer nie je obsluhovaný od roku 2015, keď v Jemene vypukla občianska vojna.