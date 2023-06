Darcovské krajiny prisľúbili pre Sýrčanov pomoc 10,5 miliardy dolárov

Brusel 15. júna (TASR) - Medzinárodní darcovia sa vo štvrtok zaviazali, že miliónom Sýrčanov poskytnú pomoc vo výške 10,5 miliardy dolárov. Bude určená pre ľudí v Sýrii, ako aj pre utečencov pred vojnou žijúcich v zahraničí, informovala agentúra DPA.



Tento prísľub o finančnej pomoci dalo 57 krajín a 30 medzinárodných organizácií, ktorých delegácie sa zúčastnili na výročnej konferencii pre Sýriu organizovanej Európskou úniou v Bruseli.



Objem prisľúbených finančných prostriedkov je nižší, než bol stanovený humanitárnou výzvou Spojených národov, podotkla agentúra AP.



Pripomenula, že generálny tajomník OSN António Guterres požiadal na konferencii darcov o 11,1 miliardy dolárov, čo súčasne označil za "našu najväčšiu výzvu na svete".



"Moja výzva je jednoduchá: Pomôžte nám pomôcť sýrskemu ľudu," vyzval Guterres a dodal: "Nemáme času nazvyš."



AP objasnila, že peniaze na humanitárne projekty sa získavajú čoraz ťažšie. Dôvodom sú ekonomické problémy, ktoré postihli chudobné i tie najbohatšie štáty.



Guterres potvrdil, že v dôsledku krízy financovania bude potrebné drasticky znížiť pomoc pre 5,5 milióna ľudí v Sýrii, ktorí dostávajú potravinovú pomoc. Na budúci mesiac túto pomoc dostane už len dva a pol milióna Sýrčanov.



Táto kríza zasahuje aj susedné krajiny, ktoré prijali približne 5,7 milióna utečencov a zápasia aj s vlastnými ekonomickými problémami. Mnohé z týchto štátov upozorňujú, že ich podpora pre utečencov sa môže zmeniť v súvislosti s prípadným obmedzením financovania. Najviac utečencov zo Sýrie je v Turecku, Libanone a Jordánsku.



Darcovská konferencia sa koná po tom, čo vo februári otriaslo časťou Sýrie zemetrasenie s magnitúdou 7,8. Svetová banka odhadla škody po ňom na viac ako päť miliárd dolárov - zemetrasenie zničilo domy a nemocnice a ešte viac ochromilo energetickú a vodohospodársku infraštruktúru Sýrie.



AP dodala, že rola sýrskeho prezidenta Bašára Asada na medzinárodnej scéne sa nedávno posilnila, keď sa Sýria vrátila do spoločenstva krajín združených v Lige arabských štátov (LAŠ).



Niekoľko krajín susediacich so Sýriou - na čele so Saudskou Arábiou - už s Asadom viedlo rozhovory s cieľom vyriešiť pretrvávajúcu bezpečnostnú a hospodársku krízu vo vojnou zmietanej Sýrii v nádeji, že to povedie k hromadnému návratu utečencov.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell však v súvislosti s týmito kontaktmi zdôraznil, že EÚ nezmení svoju politiku voči Asadovi a nezľaví zo sankcií voči jeho režimu. Dodal však, že ho zaujíma, čo by LAŠ mohla dosiahnuť svojím novým postojom.