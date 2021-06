Darmanin: Francúzske regionálne voľby predstavujú pre Macrona neúspech

Paríž 21. júna (TASR) - Výsledky prvého kola regionálnych volieb vo Francúzsku do istej miery naznačujú zlyhanie strany Republika v pohybe (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona. Uviedol to v pondelok francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, píše agentúra Reuters.



Podľa Darmanina, ktorý je sám členom LREM, je však napriek tomu priskoro na vytváranie záverov o tom, ako dopadnú vo Francúzsku budúcoročné prezidentské voľby.



„V demokracii voľby niekedy prehráte... Nerobme však rýchle závery týkajúce sa prezidentských volieb," dodal. Na otázku televízie France 2, či sú nedeľňajšie výsledky hlasovania pre Macronovu stranu neúspechom, Darmanin odpovedal: „Samozrejme."



Darmanin tiež uviedol, že nedeľňajšia rekordne nízka volebná účasť je porážkou pre všetkých, pretože tým Francúzi dali najavo svojim politikom, že im nedôverujú. Podľa neho pri 70-percentnej neúčasti, ktorá bola medzi mladými ľuďmi ešte o takmer desať percent vyššia, nemôže byť nikto spokojný.



Na základe exit pollov inštitútu Ipsos získala Konzervatívna stredopravicová strana Republikáni (LR) 27,2 percenta hlasov. Za nimi nasleduje krajne pravicové Národné združenie, predtým známe ako Národný front, so ziskom 19,3 percent. Macronova LREM so ziskom 11,2 percenta skončila až na piatom mieste, keď sa pred ňu dostala Socialistická strana (PS) a jej spojenci i Zelení (LV).



Francúzske regióny môžu spolurozhodovať o niektorých oblastiach vzdelávacej, dopravnej a hospodárskej politiky. Regionálne voľby sa zároveň považujú za posledný celoštátny test nálad voličov pred voľbami hlavy štátu. Kandidáti strán, ktoré získajú viac ako desať percent hlasov, postúpia do rozhodujúceho kola, ktoré sa uskutoční o týždeň a rozhodne o rozdelení kresiel v regiónoch. Druhé kolo sa nekoná tam, kde kandidáti získali absolútnu väčšinu hlasov.